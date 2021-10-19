Trabalhador morre esmagado em pedreira de Barra de São Francisco

Thiago Vieira Pacanhã, 22 anos, era ajudante de pátio na pedreira. Crédito: Montagem | A Gazeta

Um trabalhador de 22 anos morreu esmagado após ser atingido por duas rochas de granito em uma pedreira na manhã desta terça-feira (19), na localidade de Itaperuna, em Barra de São Francisco , no Noroeste do Estado. O Sindimármore, que representa os trabalhadores do setor de rochas, informou que o corpo de Thiago Vieira Pacanhã foi retirado do local por volta das 20h.

O diretor do Sindimármore, Reginaldo Célia, informou que foi à empresa para apurar as informações sobre o acidente. Segundo ele, dois maciços — rochas de onde são extraídos os blocos de granitos — estavam escorados um no outro, quando uma das pedras quebrou e caiu sobre o trabalhador, que passava próximo ao local.

Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e confirmou a morte do trabalhador. Uma equipe da perícia esteve no local, e o Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco também foi acionado para fazer a retirada do corpo.

Segundo o diretor do Sindimármore, os policiais pediram que os representantes do sindicato saíssem do local, pois ainda havia risco de que outras partes da pedra desmoronassem.

A pedreira pertence ao Grupo Guidoni, que foi procurado pela reportagem, mas informou que ainda está apurando o acidente e não tem um posicionamento sobre o caso. Thiago trabalhava no local como ajudante de pátio e outros dois irmãos da vítima também trabalham na empresa.

SEGUNDO ACIDENTE EM MENOS DE UMA SEMANA

Segundo as informações do Sindimármore, na hora do acidente, Marcelo estava perto de uma máquina de corte de granito ligada quando o fio diamantado que estava cortando a pedra se soltou e atingiu a vítima na região do tórax.

Por nota, a Comil Cotaxé Mineração, empresa onde a vítima trabalhava, informou na ocasião que lamenta profundamente o ocorrido e está prestando todas as informações necessárias às autoridades competentes.