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Atingido por rochas

Trabalhador morre esmagado em pedreira de Barra de São Francisco

Thiago Vieira Pacanhã, de 22 anos, estava passando próximo a duas rochas, quando uma delas quebrou e atingiu o trabalhador na manhã desta terça-feira (19)

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 20:08

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 out 2021 às 20:08
Thiago Vieira Pacanhã, 22 anos, era ajudante de pátio na pedreira.
Thiago Vieira Pacanhã, 22 anos, era ajudante de pátio na pedreira. Crédito: Montagem | A Gazeta
Um trabalhador de 22 anos morreu esmagado após ser atingido por duas rochas de granito em uma pedreira na manhã desta terça-feira (19), na localidade de Itaperuna, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. O Sindimármore, que representa os trabalhadores do setor de rochas, informou que o corpo de Thiago Vieira Pacanhã foi retirado do local por volta das 20h.
O diretor do Sindimármore, Reginaldo Célia, informou que foi à empresa para apurar as informações sobre o acidente. Segundo ele, dois maciços — rochas de onde são extraídos os blocos de granitos — estavam escorados um no outro, quando uma das pedras quebrou e caiu sobre o trabalhador, que passava próximo ao local.
Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e confirmou a morte do trabalhador. Uma equipe da perícia esteve no local, e o Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco também foi acionado para fazer a retirada do corpo.
Segundo o diretor do Sindimármore, os policiais pediram que os representantes do sindicato saíssem do local, pois ainda havia risco de que outras partes da pedra desmoronassem.
A pedreira pertence ao Grupo Guidoni, que foi procurado pela reportagem, mas informou que ainda está apurando o acidente e não tem um posicionamento sobre o caso. Thiago trabalhava no local como ajudante de pátio e outros dois irmãos da vítima também trabalham na empresa. 

SEGUNDO ACIDENTE EM MENOS DE UMA SEMANA

Essa é a segunda morte em uma pedreira do Estado em menos de uma semana. Na última quarta-feira (13), Marcelo Oliveira Cacique, 38 anos, morreu após um acidente de trabalho em uma pedreira no distrito de Cotaxé, em Ecoporanga.
Segundo as informações do Sindimármore, na hora do acidente, Marcelo estava perto de uma máquina de corte de granito ligada quando o fio diamantado que estava cortando a pedra se soltou e atingiu a vítima na região do tórax.
Por nota, a Comil Cotaxé Mineração, empresa onde a vítima trabalhava, informou na ocasião que lamenta profundamente o ocorrido e está prestando todas as informações necessárias às autoridades competentes.
"Informamos com pesar, que por volta das 8 horas do dia 13/10/2021, na sede de nossa pedreira em Ecoporanga, ocorreu um acidente, que vitimou um de nossos colaboradores, que acabou vindo a óbito assim que deu entrada no Hospital. Consternados, lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com seus familiares, dando todo o suporte e apoio necessários para atravessarmos este momento de dor. Estamos também prestando todas as informações necessárias às autoridades competentes."

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