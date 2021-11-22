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Vindo de Salvador

Mau tempo faz avião arremeter no Aeroporto de Vitória

O caso repercutiu nas redes sociais e, segundo a empresa responsável pela aeronave, a manobra foi necessária para manter a segurança dos passageiros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 nov 2021 às 09:49

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 09:49

Gráfico mostra a manobra que o avião fez até pousar no Aeroporto de Vitória Crédito: flightradar24.com
mau tempo no Espírito Santo fez um avião que saiu de Salvador, na Bahia, arremeter ao chegar no Aeroporto de Vitória no último sábado (20). A situação gerou repercussão nas redes sociais. Segundo a empresa responsável pelo voo, esse tipo de procedimento é necessário para garantir a segurança dos passageiros.
A aeronave que realizava o voo G3 1881 decolou de Salvador às 15h34 e aterrissou em Vitória às 17h01. Segundo o site flightaware.com, que monitora pousos e decolagens, a manobra de arremetida gerou um atraso de 16 minutos até que o avião pudesse pousar com normalidade.
Nas redes sociais, o caso gerou repercussão. Um passageiro que disse estar no avião contou que a manobra deixou os passageiros assustados.

MANOBRA É NECESSÁRIA, DIZ GOL

Por meio de nota, a Gol afirmou que a manobra foi provocada pelas condições meteorológicas no Aeroporto de Vitória. Além disso, ressaltou que a ação é necessária para manter a segurança dos passageiros e que todos desembarcaram com segurança.
“A GOL informa que a aeronave, que realizava o voo G3 1881 (Salvador - Vitória), no último sábado (20), precisou abortar o pouso devido às condições meteorológicas no Aeroporto de Vitória. A Companhia ressalta que o procedimento está previsto nas operações de pouso e serve para garantir a máxima segurança aos clientes, valor número um da GOL. A empresa informa ainda que o voo pousou e os clientes foram desembarcados em segurança."

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