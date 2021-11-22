Mau tempo faz avião arremeter no Aeroporto de Vitória

Gráfico mostra a manobra que o avião fez até pousar no Aeroporto de Vitória Crédito: flightradar24.com

A aeronave que realizava o voo G3 1881 decolou de Salvador às 15h34 e aterrissou em Vitória às 17h01. Segundo o site flightaware.com, que monitora pousos e decolagens, a manobra de arremetida gerou um atraso de 16 minutos até que o avião pudesse pousar com normalidade.

Nas redes sociais, o caso gerou repercussão. Um passageiro que disse estar no avião contou que a manobra deixou os passageiros assustados.

Todo mundo bateu palma quando o avião parou, comoção geral. Eu não entendi nada, tava de fone e não ouvi nenhum aviso só senti o avião levantando de novo, susto da porra — rets (@rets_7) November 20, 2021

MANOBRA É NECESSÁRIA, DIZ GOL

Por meio de nota, a Gol afirmou que a manobra foi provocada pelas condições meteorológicas no Aeroporto de Vitória. Além disso, ressaltou que a ação é necessária para manter a segurança dos passageiros e que todos desembarcaram com segurança.