Espírito Santo recebe alerta laranja para risco de chuvas fortes

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e válidos até as 10h deste sábado (20). Os avisos do Inmet dividem o território capixaba em duas grandes áreas: para o Norte do Estado, vale o da cor amarela — com grau de perigo potencial, podendo chover até 50 mm em um dia na região. O restante do Estado, incluindo a Grande Vitória, está na cor laranja — um grau acima, classificado como perigo. Cidades nesta área podem ser atingidas por até 100 mm de chuva em um dia, e os ventos podem chegar a 100 km/h.
Já havia previsão de chuva para o fim de semana no Espírito Santo, mas os novos avisos meteorológicos deixam o Estado em alerta. Segundo informações do Instituto Climatempo, uma frente fria é responsável por aumentar as condições de chuva.
ALERTA AMARELO - CHUVAS NO NORTE
As 25 cidades do Norte capixaba listadas pelo Inmet podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Água Doce do Norte
ALERTA LARANJA - CHUVA EM QUASE TODO O ESTADO
Foram classificadas em grau de perigo para chuvas intensas 61 cidades do Espírito Santo. O Inmet aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
SÁBADO E DOMINGO COM CHUVA
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de tempo instável para todo o fim de semana no Espírito Santo.
No sábado (20), chove em alguns momentos em todas as regiões. No Norte, Nordeste e Noroeste podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde e as temperaturas caem em todo o território capixaba.
O domingo (21) também será de tempo instável com chuva em alguns momentos do dia no Litoral Sul, na Grande Vitória, no Nordeste e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, chuva a partir do final da tarde. As temperaturas seguem baixas e agradáveis em todo o Espírito Santo.
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alerta que a aproximação de um sistema de baixa pressão atmosférica poderá provocar ventos de direção Nordeste a Noroeste, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), na faixa litorânea do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Aracruz, entre a noite do dia 18 e a manhã do dia 20 de novembro.