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Até sábado (20)

Espírito Santo recebe alerta laranja para risco de chuvas fortes

Segundo aviso do Inmet, na maior parte do Estado, incluindo a Grande Vitória, pode chover até 100 mm em um dia, e os ventos podem chegar a 100 km/h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2021 às 17:24

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 17:24

Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e válidos até as 10h deste sábado (20). Os avisos do Inmet dividem o território capixaba em duas grandes áreas: para o Norte do Estado, vale o da cor amarela — com grau de perigo potencial, podendo chover até 50 mm em um dia na região. O restante do Estado, incluindo a Grande Vitória, está na cor laranja — um grau acima, classificado como perigo. Cidades nesta área podem ser atingidas por até 100 mm de chuva em um dia, e os ventos podem chegar a 100 km/h.
ES recebe alerta de chuvas intensas
ES recebe alerta de chuvas intensas Crédito: Reprodução Inmet
Já havia previsão de chuva para o fim de semana no Espírito Santo, mas os novos avisos meteorológicos deixam o Estado em alerta. Segundo informações do Instituto Climatempo, uma frente fria é responsável por aumentar as condições de chuva.

ALERTA AMARELO  -  CHUVAS NO NORTE

As 25 cidades do Norte capixaba listadas pelo Inmet podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Águia Branca
  2. Alto Rio Novo
  3. Barra de São Francisco
  4. Boa Esperança
  5. Conceição da Barra
  6. Ecoporanga
  7. Governador Lindenberg
  8. Jaguaré
  9. Linhares
  10. Mantenópolis
  11. Montanha
  12. Mucurici
  13. Nova Venécia
  14. Pancas
  15. Pedro Canário
  16. Pinheiros
  17. Ponto Belo
  18. Rio Bananal
  19. São Domingos do Norte
  20. São Gabriel da Palha
  21. São Mateus
  22. Sooretama
  23. Vila Pavão
  24. Vila Valério
  25. Água Doce do Norte

ALERTA LARANJA - CHUVA EM QUASE TODO O ESTADO

Foram classificadas em grau de perigo para chuvas intensas 61 cidades do Espírito Santo. O Inmet aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Cariacica
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição do Castelo
  18. Divino de São Lourenço
  19. Domingos Martins
  20. Dores do Rio Preto
  21. Fundão
  22. Governador Lindenberg
  23. Guaçuí
  24. Guarapari
  25. Ibatiba
  26. Ibiraçu
  27. Ibitirama
  28. Iconha
  29. Irupi
  30. Itaguaçu
  31. Itapemirim
  32. Itarana
  33. Iúna
  34. Jerônimo Monteiro
  35. João Neiva
  36. Laranja da Terra
  37. Linhares
  38. Marataízes
  39. Marechal Floriano
  40. Marilândia
  41. Mimoso do Sul
  42. Muniz Freire
  43. Muqui
  44. Pancas
  45. Piúma
  46. Presidente Kennedy
  47. Rio Bananal
  48. Rio Novo do Sul
  49. Santa Leopoldina
  50. Santa Maria de Jetibá
  51. Santa Teresa
  52. São Domingos do Norte
  53. São José do Calçado
  54. São Roque do Canaã
  55. Serra
  56. Sooretama
  57. Vargem Alta
  58. Venda Nova do Imigrante
  59. Viana
  60. Vila Velha
  61. Vitória

SÁBADO E DOMINGO COM CHUVA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de tempo instável para todo o fim de semana no Espírito Santo.
No sábado (20), chove em alguns momentos em todas as regiões. No Norte, Nordeste e Noroeste podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde e as temperaturas caem em todo o território capixaba.
O domingo (21) também será de tempo instável com chuva em alguns momentos do dia no Litoral Sul, na Grande Vitória, no Nordeste e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, chuva a partir do final da tarde. As temperaturas seguem baixas e agradáveis em todo o Espírito Santo.

ALERTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alerta que a aproximação de um sistema de baixa pressão atmosférica poderá provocar ventos de direção Nordeste a Noroeste, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), na faixa litorânea do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Aracruz, entre a noite do dia 18 e a manhã do dia 20 de novembro.

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