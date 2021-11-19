Espírito Santo recebe alerta laranja para risco de chuvas fortes

Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e válidos até as 10h deste sábado (20). Os avisos do Inmet dividem o território capixaba em duas grandes áreas: para o Norte do Estado, vale o da cor amarela — com grau de perigo potencial, podendo chover até 50 mm em um dia na região. O restante do Estado, incluindo a Grande Vitória , está na cor laranja — um grau acima, classificado como perigo. Cidades nesta área podem ser atingidas por até 100 mm de chuva em um dia, e os ventos podem chegar a 100 km/h.

ES recebe alerta de chuvas intensas Crédito: Reprodução Inmet

ALERTA AMARELO - CHUVAS NO NORTE

As 25 cidades do Norte capixaba listadas pelo Inmet podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Águia Branca

Alto Rio Novo

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Jaguaré

Linhares

Mantenópolis

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

Água Doce do Norte



ALERTA LARANJA - CHUVA EM QUASE TODO O ESTADO

Foram classificadas em grau de perigo para chuvas intensas 61 cidades do Espírito Santo. O Inmet aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Afonso Cláudio

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória



SÁBADO E DOMINGO COM CHUVA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de tempo instável para todo o fim de semana no Espírito Santo.

No sábado (20), chove em alguns momentos em todas as regiões. No Norte, Nordeste e Noroeste podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde e as temperaturas caem em todo o território capixaba.

O domingo (21) também será de tempo instável com chuva em alguns momentos do dia no Litoral Sul, na Grande Vitória, no Nordeste e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, chuva a partir do final da tarde. As temperaturas seguem baixas e agradáveis em todo o Espírito Santo.

ALERTA DA MARINHA