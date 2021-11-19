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Chegada de frente fria

Tempo muda no ES e há risco de temporais no fim de semana

Uma frente fria passa pelo litoral capixaba e estimula a formação de nuvens mais carregadas no Espírito Santo, de acordo com o Climatempo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 nov 2021 às 07:28

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 07:28

Mais um fim de semana chuvoso no Espírito Santo. O tempo muda nesta sexta-feira (19) e há a previsão de temporais para o fim de semana. Segundo o Climatempo, a mudança climática é por causa de uma frente fria que vai aumentar ainda mais as condições para a ocorrência de chuva.
Na tarde e noite desta sexta-feira (19), estão previstas pancadas de chuva com raios no Estado. Apesar da volta da chuva, a sensação de abafamento ainda vai predominar.
No fim de semana, o tempo chuvoso continua e há o alerta para o aumento de chuva sobre o Estado. Uma frente fria passa pelo litoral capixaba e estimula a formação de nuvens mais carregadas.
O sábado (20) e o domingo (21) podem ser marcados por temporais e chuva volumosa, incluindo os municípios da Grande Vitória. A chuva continua, pelo menos, até a próxima segunda-feira (22).
Tempo muda no ES e há risco de temporais no fim de semana Crédito: Incaper

PREVISÃO DO TEMPO

Sábado (20): Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), chove em alguns momentos em todas as regiões. No Norte, Nordeste e Noroeste podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde e as temperaturas caem em todo o território capixaba.
Domingo (21): o tempo permanece instável com chuva em alguns momentos do dia no Litoral Sul, na Grande Vitória, no Nordeste e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, chuva a partir do final da tarde. As temperaturas seguem baixas e agradáveis em todo o Espírito Santo.
Segunda-feira (22): previsão de muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Estado. Chove em alguns momentos do dia no litoral capixaba, no Norte e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana chove fraco, a partir da tarde.
Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20)
Tempo fechado no Convento da Penha, em Vila  Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

ALERTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alerta que a aproximação de um sistema de baixa pressão atmosférica poderá provocar ventos de direção Nordeste a Noroeste, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), na faixa litorânea do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Aracruz, entre a noite do dia 18 e a manhã do dia 20 de novembro.

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