Mais um fim de semana chuvoso no Espírito Santo . O tempo muda nesta sexta-feira (19) e há a previsão de temporais para o fim de semana. Segundo o Climatempo , a mudança climática é por causa de uma frente fria que vai aumentar ainda mais as condições para a ocorrência de chuva.

Na tarde e noite desta sexta-feira (19), estão previstas pancadas de chuva com raios no Estado. Apesar da volta da chuva, a sensação de abafamento ainda vai predominar.

No fim de semana, o tempo chuvoso continua e há o alerta para o aumento de chuva sobre o Estado. Uma frente fria passa pelo litoral capixaba e estimula a formação de nuvens mais carregadas.

O sábado (20) e o domingo (21) podem ser marcados por temporais e chuva volumosa, incluindo os municípios da Grande Vitória. A chuva continua, pelo menos, até a próxima segunda-feira (22).

Tempo muda no ES e há risco de temporais no fim de semana Crédito: Incaper

PREVISÃO DO TEMPO

Sábado (20): Segundo o : Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , chove em alguns momentos em todas as regiões. No Norte, Nordeste e Noroeste podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde e as temperaturas caem em todo o território capixaba.

Domingo (21): o tempo permanece instável com chuva em alguns momentos do dia no Litoral Sul, na Grande Vitória, no Nordeste e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, chuva a partir do final da tarde. As temperaturas seguem baixas e agradáveis em todo o Espírito Santo.

Segunda-feira (22): previsão de muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Estado. Chove em alguns momentos do dia no litoral capixaba, no Norte e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana chove fraco, a partir da tarde.

Tempo fechado no Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

ALERTA DA MARINHA