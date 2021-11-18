Sol voltou, mas previsão para o fim de semana é de chuva no ES

O sol que apareceu nesta quinta-feira (18) ainda brilha na sexta-feira (19), mas logo deve dar lugar ao tempo fechado no Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de chuva e queda de temperatura para o fim de semana.
Nesta quinta-feira (18), o tempo fica estável com o sol predominando durante todo o dia na Grande Vitória e na Região Nordeste. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e não chove. As temperaturas sobem em todo o Estado.
Na sexta-feira (19), o tempo permanece estável com o sol aparecendo entre muitas nuvens. Não chove em boa parte do Estado durante o dia, mas a passagem de uma frente fria pelo mar pode provocar pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana no fim da noite.
MAIS CHUVA
Quem pretende aproveitar o fim de semana, já pode reservar o guarda-chuva. O sábado (20) marca uma virada no tempo, que deve ficar instável em todo o Estado. A frente fria se afasta pelo mar, mas organiza pequenas áreas de instabilidade que se espalham no Espírito Santo.
Chove em alguns momentos em todas as regiões. No Norte, Nordeste e Noroeste podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde e as temperaturas caem em todo o território capixaba.
Já no domingo (21), o tempo permanece instável com chuva em alguns momentos do dia no litoral Sul, Grande Vitória, Nordeste e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, chuva a partir do final da tarde. As temperaturas seguem baixas e agradáveis em todo o Espírito Santo.