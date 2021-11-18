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Queda de temperatura

Sol voltou, mas previsão para o fim de semana é de chuva no ES

Previsão do tempo mostra que sol ainda brilha na sexta-feira (19), mas o tempo já começa a virar em algumas regiões no fim do dia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 nov 2021 às 07:56

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 07:56

Previsão de chuva do Incaper para o Espírito Santo  Crédito: Incaper
O sol que apareceu nesta quinta-feira (18) ainda brilha na sexta-feira (19), mas logo deve dar lugar ao tempo fechado no Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de chuva e queda de temperatura para o fim de semana.
Nesta quinta-feira (18), o tempo fica estável com o sol predominando durante todo o dia na Grande Vitória e na Região Nordeste. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e não chove. As temperaturas sobem em todo o Estado.
Na sexta-feira (19), o tempo permanece estável com o sol aparecendo entre muitas nuvens. Não chove em boa parte do Estado durante o dia, mas a passagem de uma frente fria pelo mar pode provocar pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana no fim da noite.
Chuva no Espírito Santo. Registro feito na orla de Camburi, em Vitória
Chuva não dá trégua no Espírito Santo. Registro feito na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

MAIS CHUVA

Quem pretende aproveitar o fim de semana, já pode reservar o guarda-chuva. O sábado (20) marca uma virada no tempo, que deve ficar instável em todo o Estado. A frente fria se afasta pelo mar, mas organiza pequenas áreas de instabilidade que se espalham no Espírito Santo.
Chove em alguns momentos em todas as regiões. No Norte, Nordeste e Noroeste podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde e as temperaturas caem em todo o território capixaba.
Já no domingo (21), o tempo permanece instável com chuva em alguns momentos do dia no litoral Sul, Grande Vitória, Nordeste e Noroeste do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, chuva a partir do final da tarde. As temperaturas seguem baixas e agradáveis em todo o Espírito Santo.

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