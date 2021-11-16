Frente fria deve chegar ao ES na sexta e trazer mais chuva

Terceira Ponte em dia de chuva no ES Crédito: Vitor Jubini

O próximo fim de semana do Espírito Santo deve ser com mais chuva. Segundo o Climatempo , pelo menos até a próxima quinta-feira (18), o tempo firme vai predominar no Estado, e as temperaturas entram em rápida elevação à tarde. Entre sexta-feira (19) e ao longo do fim de semana, uma frente fria vai causar chuva de moderada a forte intensidade, incluindo a capital Vitória

Devido à chuva prevista e a já registrada em Vitória nos últimos dias, novembro tende a fechar com o quantitativo de chuva dentro do esperado, com tendência a ficar acima da média na capital capixaba.

O volume de chuva registrado neste mês - no período de 1 a 15 de novembro - em Vitória foi de 206,5 milímetros e a média histórica para novembro é de 219,9 milímetros, de acordo com o Climatempo.

No final do mês, a partir do dia 27, algumas áreas de instabilidade voltam a causar chuva sobre o Estado, mas os acumulados previstos por enquanto são baixos.

TERÇA (16)

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a terça-feira tem previsão de chuva rápida no trecho litorâneo pela manhã e de tempo aberto nos demais horários. Ao longo do dia, previsão de chuva passageira em pontos isolados do Estado, com exceção da Região Serrana e trechos das regiões Sul e Noroeste. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

QUARTA (17)