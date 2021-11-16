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Previsão do tempo

Frente fria deve chegar ao ES na sexta e trazer mais chuva

Quem estiver se preparando para o próximo fim de semana, já pode separar o guarda-chuva, de acordo com a previsão do Climatempo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 nov 2021 às 09:55

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 09:55

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Terceira Ponte em dia de chuva no ES Crédito: Vitor Jubini
O próximo fim de semana do Espírito Santo deve ser com mais chuva. Segundo o Climatempo, pelo menos até a próxima quinta-feira (18), o tempo firme vai predominar no Estado, e as temperaturas entram em rápida elevação à tarde. Entre sexta-feira (19) e ao longo do fim de semana, uma frente fria vai causar chuva de moderada a forte intensidade, incluindo a capital Vitória.
Devido à chuva prevista e a já registrada em Vitória nos últimos dias, novembro tende a fechar com o quantitativo de chuva dentro do esperado, com tendência a ficar acima da média na capital capixaba.
O volume de chuva registrado neste mês - no período de 1 a 15 de novembro - em Vitória foi de 206,5 milímetros e a média histórica para novembro é de 219,9 milímetros, de acordo com o Climatempo. 
No final do mês, a partir do dia 27, algumas áreas de instabilidade voltam a causar chuva sobre o Estado, mas os acumulados previstos por enquanto são baixos.

TERÇA (16)

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a terça-feira tem previsão de chuva rápida no trecho litorâneo pela manhã e de tempo aberto nos demais horários. Ao longo do dia, previsão de chuva passageira em pontos isolados do Estado, com exceção da Região Serrana e trechos das regiões Sul e Noroeste. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

QUARTA (17)

A quarta-feira será de tempo estável em todo o Espírito Santo, segundo Incaper. O sol predomina e não há expectativa de chuva em todo o Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

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