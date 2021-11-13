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Segunda-feira (15)

Proclamação da República: previsão de sol no feriado se mantém no ES

Segundo previsão do Incaper, instabilidade começa a perder força neste domingo (14), o que se consolida com o predomínio do sol na segunda-feira (15)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 nov 2021 às 14:39

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 14:39

Fora da abrangência dos alertas para chuva divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que tinham validade até a manhã deste sábado (13), o Espírito Santo continua com chuva fraca em alguns momentos do dia, sendo menos frequente em alguns trechos das regiões Norte e Noroeste, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Mas a previsão é que a instabilidade comece a perder força neste domingo (14), possibilitando dia de sol no feriado de Proclamação da  República.
Para este domingo (14), há previsão de chuva rápida no trecho litorâneo pela manhã e de tempo aberto a partir da tarde. Ao longo do dia, a previsão é de chuva passageira em pontos isolados do Estado e as temperaturas máximas seguem subindo, com o vento perdendo intensidade.
Na Grande Vitória, a temperatura máxima no domingo poderá chegar a 26 °C, enquanto a mínima deve ficar em 19 °C. As temperaturas mais baixas são aguardadas na Região Serrana, com variação térmica entre 11 °C e 23 °C.
Vitória
A previsão é de sol no feriado da Proclamação da República Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo
No feriado da Proclamação da República, celebrado na segunda-feira (15), é possível esperar, segundo o Incaper, que o sol brilhe no Espírito Santo, mas ainda há previsão de chuva passageira em pontos isolados das regiões Sul e Serrana. As demais áreas terão predomínio de sol e não há expectativa de chuva. As temperaturas máximas seguirão subindo.
Na Grande Vitória, esta segunda-feira será com sol e poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

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