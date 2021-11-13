Proclamação da República: previsão de sol no feriado se mantém no ES

Para este domingo (14), há previsão de chuva rápida no trecho litorâneo pela manhã e de tempo aberto a partir da tarde. Ao longo do dia, a previsão é de chuva passageira em pontos isolados do Estado e as temperaturas máximas seguem subindo, com o vento perdendo intensidade.

Na Grande Vitória, a temperatura máxima no domingo poderá chegar a 26 °C, enquanto a mínima deve ficar em 19 °C. As temperaturas mais baixas são aguardadas na Região Serrana, com variação térmica entre 11 °C e 23 °C.

A previsão é de sol no feriado da Proclamação da República Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo