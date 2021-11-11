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15 de novembro

Proclamação da República: o que funciona no feriado na Grande Vitória

Devido ao feriado, comércios de rua, shoppings, supermercados e bancos terão mudanças no funcionamento: alguns estabelecimentos não abrem e outros funcionarão em horário especial
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 nov 2021 às 20:17

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 20:17

Movimentação em frente ao Shopping Vitória no última dia antes das medidas restritivas do governo estadual para conter o coronavírus
Comércio tem horário alterado em feriado do dia 15 de novembro Crédito: Vitor Jubini
Proclamação da República: o que funciona no feriado na Grande Vitória
Na próxima segunda-feira (15) será celebrada a Proclamação da República, ocorrida em 1889. Devido ao feriado, comércios de rua, shoppings, supermercados e bancos terão mudanças no funcionamento: alguns estabelecimentos não abrem e outros funcionarão em horário especial. Veja o levantamento feito por A Gazeta com cada um dos setores na Grande Vitória:

BANCOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A Caixa informou que não haverá atendimento nas agências bancárias do Espírito Santo no feriado do dia 15 de novembro. As salas de autoatendimento ficarão disponíveis.
BANESTES - As agências Banestes e a rede de correspondentes Banesfácil estarão fechadas no Espírito Santo no feriado. É possível realizar os serviços bancários pelo smartphone, computador e caixas eletrônicos, como pagamentos, transferências entre contas e várias outras operações financeiras.
BANCO BRASIL - Assim como em outros bancos, não haverá expediente bancário no feriado do dia 15 de novembro.

SUPERMERCADOS

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar em horário especial na próxima segunda-feira, 15 de novembro. Na maioria dos casos, a abertura deve ser de 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.
A exceção é para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados, devendo os mesmos serem obedecidos pelos estabelecimentos.

SHOPPINGS

SHOPPING VITÓRIA - As lojas do Shopping Vitória funcionarão das 14h às 21h, mas há funcionamento facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h. A praça de alimentação estará aberta no feriado das 11h às 22h. O cinema funciona conforme horário das sessões. Academias e Centro Médico. Informações sobre horários de academia e centro médico podem ser checadas pelos telefones (27) 30100-3277 e (27) 3182-1000, respectivamente.
SHOPPING VILA VELHA - As lojas do shopping funcionarão das 14h às 21h no feriado.
SHOPPING JARDINS - No feriado do dia 15 de novembro, as lojas, lotéricas e torre médica estarão fechadas. Os restaurantes terão atendimento das 11h às 22h. O cinema funciona conforme programação.

COMÉRCIO DE RUA

GLÓRIA - As lojas do Polo da Glória, em Vila Velha, ficarão fechadas no feriado.
LARANJEIRAS - Lojas fechadas no feriado, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra.
EXPEDITO GARCIA - Lojas fechadas no feriado, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cariacica.

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