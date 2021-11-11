Comércio tem horário alterado em feriado do dia 15 de novembro Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Proclamação da República: o que funciona no feriado na Grande Vitória

A Gazeta com cada um dos setores na Na próxima segunda-feira (15) será celebrada a Proclamação da República, ocorrida em 1889. Devido ao feriado, comércios de rua, shoppings, supermercados e bancos terão mudanças no funcionamento: alguns estabelecimentos não abrem e outros funcionarão em horário especial. Veja o levantamento feito porcom cada um dos setores na Grande Vitória

BANCOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A Caixa informou que não haverá atendimento nas agências bancárias do Espírito Santo no feriado do dia 15 de novembro. As salas de autoatendimento ficarão disponíveis.

BANESTES - As agências Banestes e a rede de correspondentes Banesfácil estarão fechadas no Espírito Santo no feriado. É possível realizar os serviços bancários pelo smartphone, computador e caixas eletrônicos, como pagamentos, transferências entre contas e várias outras operações financeiras.

BANCO BRASIL - Assim como em outros bancos, não haverá expediente bancário no feriado do dia 15 de novembro.

SUPERMERCADOS

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar em horário especial na próxima segunda-feira, 15 de novembro. Na maioria dos casos, a abertura deve ser de 8h às 18h , conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

A exceção é para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados, devendo os mesmos serem obedecidos pelos estabelecimentos.

SHOPPINGS

SHOPPING VITÓRIA - As lojas do Shopping Vitória funcionarão das 14h às 21h , mas há funcionamento facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h. A praça de alimentação estará aberta no feriado das 11h às 22h . O cinema funciona conforme horário das sessões. Academias e Centro Médico. Informações sobre horários de academia e centro médico podem ser checadas pelos telefones (27) 30100-3277 e (27) 3182-1000, respectivamente.

SHOPPING VILA VELHA - As lojas do shopping funcionarão das 14h às 21h no feriado.

SHOPPING JARDINS - No feriado do dia 15 de novembro, as lojas, lotéricas e torre médica estarão fechadas. Os restaurantes terão atendimento das 11h às 22h . O cinema funciona conforme programação.

COMÉRCIO DE RUA

GLÓRIA - As lojas do Polo da Glória, em Vila Velha, ficarão fechadas no feriado.

LARANJEIRAS - Lojas fechadas no feriado, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra.