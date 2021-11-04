Leilão do Bandes: confira alguns imóveis que estão disponíveis no ES

Pousada em Conceição da Barra, no Norte do Estado, está incluída no leilão do Bandes Crédito: Divulgação | Bandes

O leilão será realizado na sede do banco, em Vitória, é aberto ao público e não requer credenciamento prévio para a participação. Veja abaixo alguns dos imóveis que serão leiloados:

VITÓRIA

Descrição: imóvel no Edifício Santa Helena Special Flat, com lance mínimo de R$ 188 mil. Possui uma sala, dois quartos, banheiro de serviço, uma cozinha com área de serviço, um depósito e uma vaga de garagem.



Apartamento no Edifício Santa Helena Special Flat estará disponível no leilão do Bandes Crédito: Reprodução | Bandes

Descrição: imóvel no Edifício 28 de Agosto, na Rua Climaco Salles, no bairro Romão, em Vitória, com sala, três quartos, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto de empregada com banheiro. O condomínio também concede o direito de uso de uma vaga de garagem. O lance mínimo é de R$ 240 mil.

Edifícil fica no bairro Romão, em Vitória. Lance mínimo de apartamento é de R$ 240.000 Crédito: Reprodução | Bandes

VILA VELHA

Descrição: Apartamento no Edifício Tuffy Buaiz, na Praia da Costa. Apartamento com sala, dois quartos, suíte, circulação, três varandas, banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, área de serviço, quarto de empregada e um closet na suíte com piso de cerâmica. Lance mínimo é de R$ 925 mil.

Edifício Tuffy Buaiz fica na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Bandes

CARIACICA

Descrição: um galpão com 300 m² de área construída e 900 m² de área de lote de terreno, com piso de cimento liso, um banheiro com cimento liso, portas em chapa de aço, 8 metros de pé direito, com um pavimento comercial, fundação direta em concreto armado, pareces dobradas de tijolos furados, rebocadas e pintadas, estruturas metálica e cobertura em alumínio com parte translúcida, instalações completas e embutidas de luz, água e esgoto. O lance mínimo é de R$ 1.996.160. O imóvel fica no bairro Campo Grande.

Galpão fica em Campo Grande, em Cariacica Crédito: Reprodução | Bandes

OUTRAS INFORMAÇÕES

No leilão do Bandes, estão disponíveis 59 imóveis nos seguintes municípios capixabas: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Guaçuí, Ibitirama, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Muniz Freire, Nova Venécia, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Também serão leiloados imóveis fora do Estado: em Angra dos Reis e em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro; em Araçuaí, Minas Gerais; e em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

No interior, em Águia Branca, há uma opção de propriedade rural com casa e outras benfeitorias Crédito: Bandes | Divulgação

Interessados em arrematar algum bem ou conhecer as condições de pagamento podem consultar as fotos e demais informações nos editais de leilão, no site do Bandes. Outras informações pelos telefones (27) 3331-4359 e (27) 3331-4416, ou pelo e-mail [email protected]

Para participar, basta comparecer ao Bandes nesta sexta-feira (5), dia do leilão, com os documentos pessoais para pessoa física ou o contrato social com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. Os leilões de imóveis vêm se tornando uma opção viável para quem deseja adquirir um imóvel próprio com preço mais acessível.

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