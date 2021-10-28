Subestação Furnas, em Viana Crédito: Carlos Miziara

"A companhia esclarece, que está em contato com Furnas para apurar a causa da falha e que o fornecimento de energia já foi totalmente normalizado", destaca, por nota.

O problema atingiu Cariacica , Vitória e Vila Velha . Houve queixas em Bento Ferreira e Jesus de Nazareth, na Capital. No município Canela-verde, os relatos foram em Jardim Guadalajara, Praia da Costa, Santa Inês, Itapoã e Novo México.

Por volta das 6h, a Nilza, moradora de Jardim Botânico, em Cariacica, manifestou preocupação com o funcionamento dos eletrodomésticos da casa dela.

"Desde as 2h tem falta de energia. Às 5h, faltou de novo. Toda hora a luz vai e volta. Está tendo pico direto" Nilza - Moradora de Jardim Botânico

No início deste mês, quando o Estado encarava dias de chuvas intensas, moradores da Grande Vitória também ficaram sem energia . À época, o problema foi confirmado pela EDP, concessionária responsável pelo fornecimento do serviço.

Your browser does not support the audio element. Manutenção preventiva provocou queda de energia em bairros da Grande Vitória

Subestação onde ocorreu manutenção, segundo EDP Crédito: Divulgação/Furnas

SAIBA COMO SOLICITAR RESSARCIMENTO

Uma constante preocupação dos consumidores residenciais quando acontecem problemas no fornecimento de energia é a possibilidade de danos aos aparelhos elétricos. E, se queimar, o que fazer?

De acordo com o Procon Estadual, se um pique de energia causar danos a aparelhos elétricos, independentemente da existência de culpa, cabe a concessionária a responsabilidade pelo reparo, a substituição ou ressarcimento do produto.

O órgão orienta que o consumidor que tiver algum equipamento danificado, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve formalizar o pedido de ressarcimento junto à concessionária, em até 90 dias contados a partir da data da ocorrência

A recusa da reparação do prejuízo ao consumidor só poderá ocorrer se a concessionária comprovar por meio de um laudo técnico que o defeito constatado não guarda relação com a falha na prestação de serviço.

0800 721 0707 CENTRAL DE ATENDIMENTO DA EDP

Para realizar o pedido de ressarcimento de danos a equipamentos elétricos, a concessionária orienta o cliente a acessar o EDP Online, no www.edponline.com.br. O pedido também pode ser realizado pessoalmente nas Agências de Atendimento ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0707.

Se o pedido de ressarcimento for recusado sem justificativa, o consumidor deverá procurar o Procon Estadual ou de seu município munido de cópia do pedido de ressarcimento enviado à empresa, resposta da concessionária de energia elétrica, dos documentos pessoais e do último boleto de energia para registrar a reclamação.