O Brasil reconhece: cidade do ES com melhor gestão fiscal fica no interior

Dos 5.239 municípios brasileiros avaliados, Linhares
obteve o primeiro lugar em todo o Espírito Santo e o 40º. em todo o Brasil na avaliação do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Entre as capitais, Salvador (BA)
está na frente e Vitória ocupa a terceira posição.
Com uma pontuação variando entre 0 e 1, sendo que quanto mais próxima de 1 mais bem-avaliada a gestão fiscal do município, a cidade do Norte do Estado
recebeu nota 0,9591, ficando no grupo seleto de 11,7% do total de municípios brasileiros que ultrapassaram a marca de 0,9 ponto e considerados gestão de excelência para a Firjan. No Espírito Santo, apenas cinco cidades conquistaram essa pontuação.
Em relação ao ano de 2018, por exemplo, Linhares subiu 17 posições no ranking capixaba, saindo do 18º lugar para o topo do ranking e saltou 91 posições no ranking nacional, saindo da 131ª posição para alcançar a 40ª em todo o Brasil.
Nesta edição, o IFGF avaliou as contas de 5.239 municípios, onde vivem 94,4% dos brasileiros. O índice é construído com base em resultados fiscais oficiais, declarados pelas próprias prefeituras e disponibilizados anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
O levantamento mostra que as contas do município linharense apresentam níveis de excelência em autonomia, gestão fiscal, gastos com pessoal, liquidez e investimentos, que no ranking geral o colocou entre as 40 cidades brasileiras mais bem avaliadas pela Firjan.
No cenário nacional, o estudo acende um alerta na gestão dos recursos públicos e deixa claro que Linhares não só driblou os prejuízos mais graves da crise sanitária, em decorrência da pandemia, e a econômica, como também se fortaleceu do ponto de vista institucional, para garantir as melhorias necessárias à população.
No Espírito Santo, os cinco primeiros do ranking Firjan que apresentaram alto desenvolvimento (acima de 0,9%) são: Linhares (0,9591); Cariacica
(0.9389), São Domingos do Norte (0.9283), Serra (0.9178) e Guarapari (0.9022).