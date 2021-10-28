O Brasil reconhece: cidade do ES com melhor gestão fiscal fica no interior

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) foi criado em 2008 para monitorar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros e analisa três vertentes fundamentais ao desenvolvimento humano: Educação, Saúde e Emprego & Renda. O que é analisado em cada quesito:

* Emprego & Renda: geração de emprego formal, absorção da mão de obra local, geração de renda formal, salários médios do emprego formal e desigualdade.

* Educação: matrículas na educação infantil e no ensino fundamental o abandono, distorção idade série, docentes com ensino superior, média de horas-aula diárias e resultado do Ideb.

* Saúde: número de consultas pré-natal, óbitos por causas mal definidas, óbitos infantis por causas evitáveis e internação sensível à atenção básica (Isab).



