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Leonel Ximenes

O Brasil reconhece: cidade do ES com melhor gestão fiscal fica no interior

5.239 municípios brasileiros foram analisados no ranking nacional

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

28 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista geral de Linhares, a mais bem-avaliada no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF): 40ª do país
Vista geral de Linhares, a mais bem-avaliada no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) no ES e 40ª do país Crédito: Deivid Gava
Dos 5.239 municípios brasileiros avaliados, Linhares obteve o primeiro lugar em todo o Espírito Santo e o 40º. em todo o Brasil na avaliação do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Entre as capitais, Salvador (BA) está na frente e Vitória ocupa a terceira posição.
Com uma pontuação variando entre 0 e 1, sendo que quanto mais próxima de 1 mais bem-avaliada a gestão fiscal do município, a cidade do Norte do Estado recebeu nota 0,9591, ficando no grupo seleto de 11,7% do total de municípios brasileiros que ultrapassaram a marca de 0,9 ponto e considerados gestão de excelência para a Firjan. No Espírito Santo, apenas cinco cidades conquistaram essa pontuação.
Em relação ao ano de 2018, por exemplo, Linhares subiu 17 posições no ranking capixaba, saindo do 18º lugar para o topo do ranking e saltou 91 posições no ranking nacional, saindo da 131ª posição para alcançar a 40ª em todo o Brasil.
"A gestão eficiente e de excelência é de extrema importância para que o município possa manter e ampliar a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Linhares consegue harmonizar desenvolvimento econômico e inclusão social com boas práticas da gestão pública, controle das contas, investimentos e transparência dos gastos públicos"
Guerino Zanon (MDB) - Prefeito de Linhares
Nesta edição, o IFGF avaliou as contas de 5.239 municípios, onde vivem 94,4% dos brasileiros. O índice é construído com base em resultados fiscais oficiais, declarados pelas próprias prefeituras e disponibilizados anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

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O levantamento mostra que as contas do município linharense apresentam níveis de excelência em autonomia, gestão fiscal, gastos com pessoal, liquidez e investimentos, que no ranking geral o colocou entre as 40 cidades brasileiras mais bem avaliadas pela Firjan.
No cenário nacional, o estudo acende um alerta na gestão dos recursos públicos e deixa claro que Linhares não só driblou os prejuízos mais graves da crise sanitária, em decorrência da pandemia, e a econômica, como também se fortaleceu do ponto de vista institucional, para garantir as melhorias necessárias à população.

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No Espírito Santo, os cinco primeiros do ranking Firjan que apresentaram alto desenvolvimento (acima de 0,9%) são: Linhares (0,9591); Cariacica (0.9389), São Domingos do Norte (0.9283), Serra (0.9178) e Guarapari (0.9022).

Como é formado o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF)

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) foi criado em 2008 para monitorar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros e analisa três vertentes fundamentais ao desenvolvimento humano: Educação, Saúde e Emprego & Renda. O que é analisado em cada quesito: 

* Emprego & Renda: geração de emprego formal, absorção da mão de obra local, geração de renda formal, salários médios do emprego formal e desigualdade.
* Educação: matrículas na educação infantil e no ensino fundamental o abandono, distorção idade série, docentes com ensino superior, média de horas-aula diárias e resultado do Ideb.
* Saúde: número de consultas pré-natal, óbitos por causas mal definidas, óbitos infantis por causas evitáveis e internação sensível à atenção básica (Isab).


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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