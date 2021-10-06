Semáforos na Avenida Dante Michelini, em Vitória, apagaram devido à falta de energia nesta manhã Crédito: Internauta

No começo da manhã, a empresa salientou, em nota, que o fornecimento de energia foi retomado, em 100%, às 8h52. No entanto, moradores e comerciantes da região da Reta da Penha, além de outros pontos da Grande Vitória, relataram que após esse horário ainda estavam sem energia. Na Reta da Penha, inclusive, a reportagem de A Gazeta flagrou um caminhão e colaboradores da EDP trabalhando em um poste nas imediações da sede da Petrobras. No final da manhã, a reportagem da TV Gazeta esteve na região e constatou que a energia havia voltado.

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Também no fim da manhã, a EDP divulgou um novo comunicado informando que, às 7h58, foi registrada uma ocorrência na rede de distribuição da Concessionária, que afetou principalmente os bairros de Goiabeiras, Jardim da Penha, Mata da Praia, Maruípe e Praia do Canto, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha. A tecnologia do sistema de restabelecimento de carga automático da EDP entrou em ação e nos primeiros minutos e grande parte dos clientes tiveram a energia restabelecida e, em paralelo, as equipes de campo atuaram imediatamente concluindo 100% da normalização às 8h56.

Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o gestor operacional da EDP, Luciano Falce de Mattos, afirmou que uma "causa acidental" provocou a interrupção do fornecimento da energia.

Na Reta da penha e em vários outros pontos da Capital, semáforos apagaram sem energia

Your browser does not support the audio element. EDP investiga causa de apagão de energia em bairros da Grande Vitória

TRÂNSITO AFETADO

Em Vila Velha, os relatos são de que a Praia da Costa e também Riviera da Barra e região tiveram quedas de energia, inclusive desde a madrugada.

GUARDAS ACIONADOS

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou, em nota, que houve problema nos semáforos da Capital por falta de energia elétrica. Com a volta da energia por parte da concessionária, equipes do órgão foram mobilizadas para fazer a manutenção necessária e restabelecer o devido funcionamento.

Já Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) disse que os agentes de Trânsito da Guarda Civil de Vitória (GCMV) trabalharam em diversos pontos da cidade para dar fluidez nas principais vias afetadas pela queda de energia, na manhã desta quarta-feira (06).