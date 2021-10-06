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Sem luz

EDP investiga causa de apagão de energia em bairros da Grande Vitória

Moradores de Vitória, Vila Velha e Serra relataram o problema desde as primeiras horas da manhã desta quarta (6). Segundo o gestor operacional da EDP, Luciano Falce de Mattos, uma causa acidental provocou a interrupção

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 09:23

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 out 2021 às 09:23
Trânsito
Semáforos na Avenida Dante Michelini, em Vitória, apagaram devido à falta de energia nesta manhã Crédito: Internauta
Não bastasse a chuva, muitos moradores de VitóriaVila Velha e Serra ficaram sem energia elétrica durante um período da manhã desta quarta-feira (6). A EDP, concessionária responsável pelo fornecimento na Grande Vitória, confirmou o problema.
No começo da manhã, a empresa salientou, em nota, que o fornecimento de energia foi retomado, em 100%,  às 8h52. No entanto, moradores e comerciantes da região da Reta da Penha, além de outros pontos da Grande Vitória, relataram que após esse horário ainda estavam sem energia. Na Reta da Penha, inclusive, a reportagem de A Gazeta flagrou um caminhão e colaboradores da EDP trabalhando em um poste nas imediações da sede da Petrobras. No final da manhã, a reportagem da TV Gazeta esteve na região e constatou que a energia havia voltado.
Também no fim da manhã, a EDP divulgou um novo comunicado informando que, às 7h58, foi registrada uma ocorrência na rede de distribuição da Concessionária, que afetou principalmente os bairros de Goiabeiras, Jardim da Penha, Mata da Praia, Maruípe e Praia do Canto, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha. A tecnologia do sistema de restabelecimento de carga automático da EDP entrou em ação e nos primeiros minutos e grande parte dos clientes tiveram a energia restabelecida e, em paralelo, as equipes de campo atuaram imediatamente concluindo 100% da normalização às 8h56. 
Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o gestor operacional da EDP, Luciano Falce de Mattos, afirmou que uma "causa acidental" provocou a interrupção do fornecimento da energia.

Na Reta da penha e em vários outros pontos da Capital, semáforos apagaram sem energia

EDP investiga causa de apagão de energia em bairros da Grande Vitória

TRÂNSITO AFETADO

Devido ao problema, semáforos ficaram sem funcionar e complicaram o trânsito em locais de grande fluxo, como Reta da Penha e Avenida Leitão da Silva, em Vitória, além da Avenida Dante Michelini, Grande Maruípe, Jardim da Penha, onde um colégio particular suspendeu as aulas nesta manhã devido ao problema. Barro Vermelho, Praia do Canto, Mata da Praia, e outras regiões da Capital capixaba também foram afetados.
Em Vila Velha, os relatos são de que a Praia da Costa e também Riviera da Barra e região tiveram quedas de energia, inclusive desde a madrugada.

GUARDAS ACIONADOS

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou, em nota, que houve problema nos semáforos da Capital por falta de energia elétrica. Com a volta da energia por parte da concessionária, equipes do órgão foram mobilizadas para fazer a manutenção necessária e restabelecer o devido funcionamento.
Já Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) disse que os agentes de Trânsito da Guarda Civil de Vitória (GCMV) trabalharam em diversos pontos da cidade para dar fluidez nas principais vias afetadas pela queda de energia, na manhã desta quarta-feira (06).
Os agentes atuaram nos cruzamentos da avenida Fernando Ferrari com a avenida Adalberto Simão Nader, da rua José Teixeira com a avenida Rio Branco, da rua Eurico de Aguiar também com a avenida Rio Branco, da rua Aristóbulo Barbosa Leão com a avenida Dante Michelini, da avenida Fernando Ferrari com a avenida Anísio Fernandes Coelho, e da avenida Rio Branco com a rua Eugênio Netto.

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