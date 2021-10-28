Loja Central do GVBus vai mudar de endereço em Vitória

Quem utiliza transporte público na Grande Vitória deve ficar atento. A partir da próxima segunda-feira (1º), a Loja Central do GVBus — que oferece serviços relacionados ao CartãoGV, utilizado em ônibus do Sistema Transcol — passará a atender em novo endereço. A estrutura deixará de ter atendimento na Reta da Penha e vai funcionar na Rua Constante Sodré, n° 265, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, próximo ao Centro de Convenções da Capital.
Segundo o GVBus, o ambiente foi completamente repaginado, modernizado e está mais completo para atender as necessidades dos usuários do transporte público. Após a mudança, a antiga loja da Reta da Penha será desativada.
No local, serão disponibilizados os seguintes atendimentos:
- Compra de créditos do CartãoGV Cidadão;
- Solicitação de 2ª via de todos os cartões do Sistema Transcol;
- Estudantes e beneficiários do CartãoGV Escolar com Comprovação de Renda;
- Idosos e pessoas com deficiência, beneficiários dos Cartões Idoso e Especial (passe livre);
- Estudantes com problemas no CartãoGV (bloqueado ou inválido);
- Retirada do cartão de vale-transporte (1ª e 2ª vias);
- Atendimento à pessoa jurídica, incluindo escolas;
- Atendimento às gratuidades.
SERVIÇO:
- Nova loja Central GVBus
- Endereço: Rua Constante Sodré, n° 265, bairro Santa Lúcia, em Vitória, próximo ao Centro de Convenções.
- Horários: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.