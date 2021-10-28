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A partir de segunda (1º)

Loja Central do GVBus vai mudar de endereço em Vitória

Estrutura deixará de funcionar na Reta da Penha. Atendimento, a partir da próxima segunda (1°), será na Rua Constante Sodré, no bairro Santa Lúcia

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 15:38

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

28 out 2021 às 15:38
Loja Central do GVBus tem novo enderço
Loja Central do GVBus tem novo endereço em Vitória.  Crédito: Divulgação/ GV Bus
Quem utiliza transporte público na Grande Vitória deve ficar atento. A partir da próxima segunda-feira (1º), a Loja Central do GVBus — que oferece serviços relacionados ao CartãoGV, utilizado em ônibus do Sistema Transcol — passará a atender em novo endereço. A estrutura deixará de ter atendimento na Reta da Penha e vai funcionar na Rua Constante Sodré, n° 265, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, próximo ao Centro de Convenções da Capital. 
Segundo o GVBus, o ambiente foi completamente repaginado, modernizado e está mais completo para atender as necessidades dos usuários do transporte público. Após a mudança, a antiga loja da Reta da Penha será desativada. 
No local, serão disponibilizados os seguintes atendimentos:
  • Compra de créditos do CartãoGV Cidadão;
  • Solicitação de 2ª via de todos os cartões do Sistema Transcol;
  • Estudantes e beneficiários do CartãoGV Escolar com Comprovação de Renda;
  • Idosos e pessoas com deficiência, beneficiários dos Cartões Idoso e Especial (passe livre);
  • Estudantes com problemas no CartãoGV (bloqueado ou inválido);
  • Retirada do cartão de vale-transporte (1ª e 2ª vias);
  • Atendimento à pessoa jurídica, incluindo escolas;
  • Atendimento às gratuidades. 

SERVIÇO: 

  • Nova loja Central GVBus
  • Endereço: Rua Constante Sodré, n° 265, bairro Santa Lúcia, em Vitória, próximo ao Centro de Convenções.
  • Horários: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 

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