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Atendimento  aos estudantes

Posto do GVBus dentro da Ufes ficará fechado nesta sexta-feira

A universidade detectou o motivo para as quedas de energia e, por isso, fará uma manutenção  no local

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 13:22
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros
A loja do GVBus localizada no Centro de Vivência da Ufes ficará fechada nesta sexta-feira (07) e  não haverá atendimento ao público. A universidade detectou o motivo para as quedas de energia e, por isso, fará uma manutenção de 07h às 18h. Por causa disso, o atendimento aos estudantes será feito da seguinte forma:
Alunos com direito a 50% da tarifa: Terminais Laranjeiras, Carapina e Jacaraípe (Serra); Vila Velha e Ibes (Vila Velha); Jardim América, Itacibá e Campo Grande (Cariacica).
Alunos gratuidade 100%: somente nos terminais de Jacaraípe e Carapina na Serra, Ibes em Vila Velha, Jardim América e Itacibá em Cariacica e a Loja de Cadastro Vitória, na Rua Constante Sodré, 265  Santa Lúcia  CEP: 29055-420  Vitória  ES, próximo ao Centro de Convenções de Vitória.
Alunos com gratuidade 100% com comprovação de renda: somente na Loja de Cadastro Vitória, na Rua Constante Sodré, 265  Santa Lúcia  CEP: 29055-420  Vitória  ES, próximo ao Centro de Convenções de Vitória.

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