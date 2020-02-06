Posto do GVBus dentro da Ufes ficará fechado nesta sexta-feira

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros

A loja do GVBus localizada no Centro de Vivência da Ufes ficará fechada nesta sexta-feira (07) e não haverá atendimento ao público. A universidade detectou o motivo para as quedas de energia e, por isso, fará uma manutenção de 07h às 18h. Por causa disso, o atendimento aos estudantes será feito da seguinte forma:

Alunos com direito a 50% da tarifa: Terminais Laranjeiras, Carapina e Jacaraípe (Serra); Vila Velha e Ibes (Vila Velha); Jardim América, Itacibá e Campo Grande (Cariacica).

Alunos gratuidade 100%: somente nos terminais de Jacaraípe e Carapina na Serra, Ibes em Vila Velha, Jardim América e Itacibá em Cariacica e a Loja de Cadastro Vitória, na Rua Constante Sodré, 265  Santa Lúcia  CEP: 29055-420  Vitória  ES, próximo ao Centro de Convenções de Vitória.