Saiba como comprar o Cartão GV para andar de ônibus na Grande Vitória

Pagamento da passagem só poderá ser feito com o uso do bilhete único da Grande Vitória, chamado Cartão GV Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura

CUSTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Deixando de lado os cartões especiais, como de estudante e idoso, que seguem regras específicas, há dois principais tipos de Cartão GV: um com cadastro e outro sem. A vantagem do primeiro é que, caso você o perca, consegue bloquear o uso e reaver o saldo; enquanto no segundo não há essa possibilidade.

Sem cadastro: custa R$ 7,80 e não é necessária a apresentação de qualquer documento no momento da aquisição.

custa R$ 7,80 e não é necessária a apresentação de qualquer documento no momento da aquisição. Com cadastro: custa R$ 10 e é preciso apresentar um documento que conste o nome completo e o número do CPF no momento da compra.

Vale ressaltar que, em ambos os casos, os valores gastos para adquirir o bilhete único são revertidos automaticamente em crédito para o pagamento das passagens e que os dois tipos são aceitos tanto nos ônibus do Transcol quanto nos coletivos municipais da Grande Vitória.

ONDE COMPRAR

Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e É possível adquirir o Cartão GV em seis cidades: Vitória Fundão . Nas quatro primeiras existem postos de venda com atendimento presencial, pontos de autoatendimento e estabelecimentos comerciais conveniados. Já nas últimas duas, a compra pode ser feita apenas em algumas farmácias.

Abaixo, você confere os principais locais em cada um dos municípios:

Vitória: Rodoviária municipal; Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e as lojas da Praia do Canto e de Santa Lúcia.

Rodoviária municipal; Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e as lojas da Praia do Canto e de Santa Lúcia. Vila Velha: Terminais rodoviários de Vila Velha, Ibes e São Torquato.

Terminais rodoviários de Vila Velha, Ibes e São Torquato. Serra: Terminais de Laranjeiras, Jacaraípe e Carapina.

Terminais de Laranjeiras, Jacaraípe e Carapina. Cariacica: Terminais de Campo Grande, Itacibá e Jardim América.

Terminais de Campo Grande, Itacibá e Jardim América. Viana: Farmácias localizadas nos bairros Marcílio de Noronha, Universal e Centro.

Farmácias localizadas nos bairros Marcílio de Noronha, Universal e Centro. Fundão: Farmácia no bairro Praia Grande.

Os postos de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já os aparelhos de autoatendimento ficam abertos no mesmo horário dos terminais. Para ver a lista completa, que contém os estabelecimentos comerciais que vendem o cartão, basta clicar aqui

É possível fazer a aquisição e a recarga do Cartão GV por postos de autoatendimento nos terminais da Grande Vitória Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura

COMO RECARREGAR

Depois de comprar o Cartão GV é preciso que ele esteja carregado com alguma quantia sempre que for utilizá-lo, já que o valor da passagem será descontado do crédito que ele possui, no momento em que o bilhete for aproximado no leitor, logo antes de passar pela catraca dos ônibus. Veja como recarregar:

Aplicativo ÔnibusGV: com o app instalado no celular, basta escolher um dos parceiros cadastrados e o meio de pagamento (cartão de crédito, débito ou boleto bancário). O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOs.

com o app instalado no celular, basta escolher um dos parceiros cadastrados e o meio de pagamento (cartão de crédito, débito ou boleto bancário). O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOs. Site oficial: recarga é feita por meio de boleto bancário. No entanto, o prazo para disponibilização do crédito é feita, pelo menos, três dias após a confirmação do pagamento. Clique aqui para acessar a página de recarga.

recarga é feita por meio de boleto bancário. No entanto, o prazo para disponibilização do crédito é feita, pelo menos, três dias após a confirmação do pagamento. Clique aqui para acessar a página de recarga. Autoatendimento: é possível fazer recargas apenas em dinheiro, com notas de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Atenção, pois o aparelho não fornece troco.

é possível fazer recargas apenas em dinheiro, com notas de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Atenção, pois o aparelho não fornece troco. Postos de venda: com os agentes nos terminais é possível recarregar qualquer valor e realizar o pagamento em dinheiro ou cartão de débito ou crédito.

com os agentes nos terminais é possível recarregar qualquer valor e realizar o pagamento em dinheiro ou cartão de débito ou crédito. Aplicativo do Banestes: quem tem conta corrente ou salário no banco também pode efetuar a recarga pelo próprio app do Banestes, que está disponível tanto para celulares com o sistema Android, quanto iOs.

CARTÃO ESTUDANTE

Com as aulas suspensas desde março em todo o Espírito Santo , os alunos estão com os respectivos cartões de estudante suspensos. No entanto, a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) garantiu que os jovens conseguem comprar outro cartão como qualquer pessoa e utilizá-lo no sistema Transcol, embora "a orientação é para que o estudante fique em casa".