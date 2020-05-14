Saiba como comprar o Cartão GV para andar de ônibus na Grande Vitória

Quem utiliza o sistema Transcol deve ficar atento: a partir do próximo domingo (17), não será possível pagar a passagem com notas e moedas de dinheiro, apenas com o Cartão GV nome dado ao bilhete único dos ônibus que circulam nos municípios da Grande Vitória.
A medida é mais uma que visa diminuir o risco de transmissão do novo coronavírus e foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, durante o pronunciamento desta quarta-feira (13). Diante da mudança, surgiram críticas, elogios e dúvidas: onde e como adquirir o cartão? A Gazeta explica.
CUSTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Deixando de lado os cartões especiais, como de estudante e idoso, que seguem regras específicas, há dois principais tipos de Cartão GV: um com cadastro e outro sem. A vantagem do primeiro é que, caso você o perca, consegue bloquear o uso e reaver o saldo; enquanto no segundo não há essa possibilidade.
- Sem cadastro: custa R$ 7,80 e não é necessária a apresentação de qualquer documento no momento da aquisição.
- Com cadastro: custa R$ 10 e é preciso apresentar um documento que conste o nome completo e o número do CPF no momento da compra.
Vale ressaltar que, em ambos os casos, os valores gastos para adquirir o bilhete único são revertidos automaticamente em crédito para o pagamento das passagens e que os dois tipos são aceitos tanto nos ônibus do Transcol quanto nos coletivos municipais da Grande Vitória.
ONDE COMPRAR
É possível adquirir o Cartão GV em seis cidades: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Fundão. Nas quatro primeiras existem postos de venda com atendimento presencial, pontos de autoatendimento e estabelecimentos comerciais conveniados. Já nas últimas duas, a compra pode ser feita apenas em algumas farmácias.
Abaixo, você confere os principais locais em cada um dos municípios:
- Vitória: Rodoviária municipal; Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e as lojas da Praia do Canto e de Santa Lúcia.
- Vila Velha: Terminais rodoviários de Vila Velha, Ibes e São Torquato.
- Serra: Terminais de Laranjeiras, Jacaraípe e Carapina.
- Cariacica: Terminais de Campo Grande, Itacibá e Jardim América.
- Viana: Farmácias localizadas nos bairros Marcílio de Noronha, Universal e Centro.
- Fundão: Farmácia no bairro Praia Grande.
Os postos de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já os aparelhos de autoatendimento ficam abertos no mesmo horário dos terminais. Para ver a lista completa, que contém os estabelecimentos comerciais que vendem o cartão, basta clicar aqui.
COMO RECARREGAR
Depois de comprar o Cartão GV é preciso que ele esteja carregado com alguma quantia sempre que for utilizá-lo, já que o valor da passagem será descontado do crédito que ele possui, no momento em que o bilhete for aproximado no leitor, logo antes de passar pela catraca dos ônibus. Veja como recarregar:
- Aplicativo ÔnibusGV: com o app instalado no celular, basta escolher um dos parceiros cadastrados e o meio de pagamento (cartão de crédito, débito ou boleto bancário). O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOs.
- Site oficial: recarga é feita por meio de boleto bancário. No entanto, o prazo para disponibilização do crédito é feita, pelo menos, três dias após a confirmação do pagamento. Clique aqui para acessar a página de recarga.
- Autoatendimento: é possível fazer recargas apenas em dinheiro, com notas de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Atenção, pois o aparelho não fornece troco.
- Postos de venda: com os agentes nos terminais é possível recarregar qualquer valor e realizar o pagamento em dinheiro ou cartão de débito ou crédito.
- Aplicativo do Banestes: quem tem conta corrente ou salário no banco também pode efetuar a recarga pelo próprio app do Banestes, que está disponível tanto para celulares com o sistema Android, quanto iOs.
CARTÃO ESTUDANTE
Com as aulas suspensas desde março em todo o Espírito Santo, os alunos estão com os respectivos cartões de estudante suspensos. No entanto, a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) garantiu que os jovens conseguem comprar outro cartão como qualquer pessoa e utilizá-lo no sistema Transcol, embora "a orientação é para que o estudante fique em casa".
Qualquer dúvida ou problema relacionado ao Cartão GV é possível acionar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da GVBus pelos telefones 0800 028 1810 ou 3145-2650. Também é possível fazer o contato pelo e-mail [email protected].