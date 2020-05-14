Coronavírus: Vitória ultrapassa os mil casos e registra 49 óbitos
O município de Vitória ultrapassou a barreira dos mil casos de coronavírus. Segundo o Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado que atualiza diariamente o número de casos da doença no Espírito Santo, são agora 1.036 casos na Capital e 49 óbitos, o que representa uma taxa de mortalidade de 4,73%.
O bairro com maior número de infectados é Jardim Camburi, que é também o bairro mais populoso da cidade, com 170 casos confirmados da doença. Jardim da Penha é o segundo, com 85 registros de coronavírus. Em terceiro lugar está a Praia do Canto, com 71 casos.
Máscaras usadas nas ruas pelos capixabas
O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE DE VITÓRIA
Em entrevista para A Gazeta, a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, afirmou que o avanço da pandemia no município já era algo esperado. Isso porque, segundo ela, a curva é ascendente em todo o Brasil e o pico da doença está previsto justamente para o mês de maio. Porém, para a secretária, as medidas adotadas pelo Governo do Estado, como a reabertura gradual do comércio, contribuem para o aumento do número de casos.
"As previsões apontam para um aumento de casos exatamente neste mês de maio. Certamente a abertura do comércio também é um indicativo que justifica o aumento do número de casos. A Prefeitura de Vitória tem adotado, desde o momento do primeiro caso confirmado na cidade, uma série de medidas para conter o avanço do vírus na Capital, como decretos proibindo eventos na cidade, o alerta com carros de som reforçando que as pessoas adotem as medidas de contenção, além do isolamento social e o pedido para as pessoas saiam de casa utilizando a máscara", disse a secretária.
Cátia Lisboa completou informando que foram mais de 1700 estabelecimentos fiscalizados em ação conjunta que envolveu a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), a Guarda Municipal e o Procon. De acordo com a secretária, é feito um trabalho de orientação sobre as normas de funcionamento e os lojistas tem acatado as normas da fiscalização.
Outra medida adotada pela prefeitura municipal é o sistema de telemedicina, que teve início no dia 24 de março. A modalidade prevê que médicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) orientem e monitorem pacientes por telefone durante a pandemia do coronavírus.
O atendimento acontece das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, através do Fala Vitória 156. Tem direito ao serviços pessoas que apresentarem sintomas respiratórios. Cátia Lisboa informou que são 24 profissionais da saúde disponíveis para o atendimento remoto da população e os número até o momento são expressivos.
"Implantamos o serviço de telemedicina para que a população circule menos. Em um mês, realizamos 2500 atendimentos pela telemedicina. É um número muito expressivo. Isso é fruto do nosso plano de comunicação com a população para que ela circule menos e acesse mais o serviço remoto", afirmou.
A secretária também enfatizou a importância da campanha de vacinação contra a gripe influenza , que começou em Vitória no mês de março, como forma de prevenção contra o coronavírus. Segundo Cátia Lisboa, a imunização da população desafoga o sistema de saúde da Capital, o que facilita o tratamento de pacientes infectados pela Covid-19.
A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é que, até o final da campanha de vacinação, que vai até o dia cinco de junho, sejam imunizadas mais de 100 mil pessoas em Vitória. Cátia também reforçou que o agendamento online e a utilização das escolas municipais como locais de vacinação são medidas importantes para evitar aglomerações, o que dificulta a contaminação pelo coronavírus.
"Nossa campanha de vacinação contra a gripe tem uma estratégia de trabalhar o agendamento online reforçado nesse momento. Fizemos a vacina nas escolas para evitar aglomerações. Temos um público bem heterogêneo, vamos vacinar mais de 100 mil pessoas até o final da campanha", enfatizou a secretária.
Outro ponto focal no combate ao avanço do coronavírus em Vitória, segundo a secretária, foi o reforço da estrutura dos Pronto Atendimentos da cidade. Segundo Cátia Lisboa, a Prefeitura de Vitória adotou etratégias para impedir que o sistema público de saúde fique sobrecarregado com o aumento do número de casos de coronavírus.
"Nós treinamos todas as nossas equipes no manejo correto dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), fizemos treinamentos específicos para dentro dos dois PAs da cidade. Também ampliamos os leitos de retaguarda de isolamento para dentro dos dois PAs e deslocamos a pediatria municipal das duas unidades", explicou.