Vitória ultrapassou os mil casos de coronavírus Crédito: João Paulo Roceti

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: Vitória ultrapassa os mil casos e registra 49 óbitos

O município de Vitória ultrapassou a barreira dos mil casos de coronavírus . Segundo o Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado que atualiza diariamente o número de casos da doença no Espírito Santo , são agora 1.036 casos na Capital e 49 óbitos, o que representa uma taxa de mortalidade de 4,73%.

O bairro com maior número de infectados é Jardim Camburi , que é também o bairro mais populoso da cidade, com 170 casos confirmados da doença. Jardim da Penha é o segundo, com 85 registros de coronavírus. Em terceiro lugar está a Praia do Canto, com 71 casos.

Máscaras usadas nas ruas pelos capixabas

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE DE VITÓRIA

Em entrevista para A Gazeta, a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, afirmou que o avanço da pandemia no município já era algo esperado. Isso porque, segundo ela, a curva é ascendente em todo o Brasil e o pico da doença está previsto justamente para o mês de maio. Porém, para a secretária, as medidas adotadas pelo Governo do Estado, como a reabertura gradual do comércio, contribuem para o aumento do número de casos.

"As previsões apontam para um aumento de casos exatamente neste mês de maio. Certamente a abertura do comércio também é um indicativo que justifica o aumento do número de casos. A Prefeitura de Vitória tem adotado, desde o momento do primeiro caso confirmado na cidade, uma série de medidas para conter o avanço do vírus na Capital, como decretos proibindo eventos na cidade, o alerta com carros de som reforçando que as pessoas adotem as medidas de contenção, além do isolamento social e o pedido para as pessoas saiam de casa utilizando a máscara", disse a secretária.

Cátia Lisboa completou informando que foram mais de 1700 estabelecimentos fiscalizados em ação conjunta que envolveu a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), a Guarda Municipal e o Procon. De acordo com a secretária, é feito um trabalho de orientação sobre as normas de funcionamento e os lojistas tem acatado as normas da fiscalização.

Fiscalização do Corpo de Bombeiros e também fiscais da Prefeitura de Vitória no comércio do Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Outra medida adotada pela prefeitura municipal é o sistema de telemedicina, que teve início no dia 24 de março. A modalidade prevê que médicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) orientem e monitorem pacientes por telefone durante a pandemia do coronavírus.

O atendimento acontece das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, através do Fala Vitória 156. Tem direito ao serviços pessoas que apresentarem sintomas respiratórios. Cátia Lisboa informou que são 24 profissionais da saúde disponíveis para o atendimento remoto da população e os número até o momento são expressivos.

"Implantamos o serviço de telemedicina para que a população circule menos. Em um mês, realizamos 2500 atendimentos pela telemedicina. É um número muito expressivo. Isso é fruto do nosso plano de comunicação com a população para que ela circule menos e acesse mais o serviço remoto", afirmou.

A secretária também enfatizou a importância da campanha de vacinação contra a gripe influenza , que começou em Vitória no mês de março, como forma de prevenção contra o coronavírus. Segundo Cátia Lisboa, a imunização da população desafoga o sistema de saúde da Capital, o que facilita o tratamento de pacientes infectados pela Covid-19.

Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória

A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é que, até o final da campanha de vacinação, que vai até o dia cinco de junho, sejam imunizadas mais de 100 mil pessoas em Vitória. Cátia também reforçou que o agendamento online e a utilização das escolas municipais como locais de vacinação são medidas importantes para evitar aglomerações, o que dificulta a contaminação pelo coronavírus.

"Nossa campanha de vacinação contra a gripe tem uma estratégia de trabalhar o agendamento online reforçado nesse momento. Fizemos a vacina nas escolas para evitar aglomerações. Temos um público bem heterogêneo, vamos vacinar mais de 100 mil pessoas até o final da campanha", enfatizou a secretária.

Outro ponto focal no combate ao avanço do coronavírus em Vitória, segundo a secretária, foi o reforço da estrutura dos Pronto Atendimentos da cidade. Segundo Cátia Lisboa, a Prefeitura de Vitória adotou etratégias para impedir que o sistema público de saúde fique sobrecarregado com o aumento do número de casos de coronavírus.