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Taxa de isolamento social no ES ainda é preocupante

Índice desta quarta-feira (13) é maior que o registrada há exatamente uma semana, quando comércio ainda estava fechado; ao mesmo tempo, ele é o menor dos últimos três dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 19:54

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 19:54

Vitória - ES - Abertura do comércio na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória.
Apesar do índice de isolamento social, aglomerações foram flagradas na reabertura do comércio em Vitória Crédito: Vitor Jubini
No terceiro dia de reabertura do comércio nas cidades de alto risco para o novo coronavírus, o Espírito Santo apresentou um ligeiro crescimento na taxa de isolamento social. Nesta quarta-feira (13), o índice ficou em 47,3%  um aumento de 0,5% em relação ao mesmo dia da semana passada, quando a maioria dos estabelecimentos ainda estava fechada.
No entanto, a porcentagem dos capixabas que têm ficado em casa ainda é abaixo do desejado pelo Governo Estadual, que é de 55%. A última vez que o Estado atingiu esse patamar foi em 3 de maio. Ou seja, um domingo, quando a movimentação das pessoas pelas ruas já é tradicionalmente menor.
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Se comparado aos dados de exatamente uma semana atrás, o isolamento social desde a implementação do plano de convivência com a pandemia sempre apresentou uma melhora  que chegou a ser comemorada pelo governador Renato Casagrande. Mas, desde segunda-feira (11), o índice segue diminuindo dia após dia no Estado.

ÁGUIA BRANCA E BOM JESUS DO NORTE: OS EXTREMOS DO ISOLAMENTO

Entre os municípios capixabas, a situação segue mais crítica em Bom Jesus do Norte, que fica na Região Sul e que não passou dos 40,1%. Bem próxima desse índice, aparece Colatina, no Noroeste do Estado, com 40,5%. Por três dias seguidos, ela chegou a ocupar o último lugar da lista.
Exatamente no extremo oposto está Águia Branca: única cidade do Espírito Santo que, nesta quarta-feira (13), atingiu os 70% de isolamento social  taxa que é a considerada ideal por diversas entidades nacionais e internacionais de saúde para conter o avanço do novo coronavírus.

MENOR ISOLAMENTO PODE MOTIVAR MEDIDAS MAIS DURAS NO ES

A partir deste sábado (16), o Governo do Espírito Santo seguirá um conjunto de quatro fatores para determinar o relaxamento ou o endurecimento de medidas: a incidência do novo coronavírus, o número de pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, a quantidade de moradores com mais de 60 anos e a taxa de isolamento social.
Esses indicadores vão permitir a classificação de cada município. Nos de risco baixo, tudo poderá funcionar com menos restrições. Nos de risco alto, o comércio abrirá em dias alternados; e nos de risco extremo tudo que não é considerado essencial será fechado, explicou Casagrande.

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