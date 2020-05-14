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Fechados há dois meses

Shoppings do ES apresentam proposta com regras para reabertura

Controlar entrada de clientes e obrigar uso de máscaras estão entre as medidas propostas pelo setor para reabrir centros de compras. Governador diz que decisão só sai após o dia 24
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 19:51

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 19:51

Data: 23/11/2018 - ES - Vitória - Consumidores fazendo compras na Black Friday do Shopping Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Movimentação no shopping antes da pandemia Crédito: Fernando Madeira
Os shoppings do Espírito Santo já se preparam para uma possível reabertura nas próximas semanas. A Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) afirma que tem dialogado com o governo do Estado e que entregou um documento onde lista medidas de prevenção e redução de contágio do novo coronavírus. O objetivo, segundo a instituição, é permitir que a reabertura possa ocorrer de forma segura o mais breve possível.
Shoppings do ES apresentam proposta com regras para reabertura
Segundo o governador Renato Casagrande, contudo, os shoppings e academias não poderão abrir as portas no Estado, pelo menos, até o dia 24 de maio. O governo quer observar o impacto da reabertura alternada no comércio de rua no avanço da Covid-19 antes de decidir dar mais esse passo na retomada das atividades econômicas.
A Abrasce respeita toda e qualquer decisão do governo porque é o poder público que tem informação sobre o número de infectados e todo o planejamento para decidir o que abre e o que fecha. Nós estamos dialogando. Apresentamos para eles novamente todo um protocolo internacional de reabertura dos empreendimentos, afirma o coordenador estadual da entidade, Raphael Brotto.

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Algumas das regras que estão no documento são:
  • Manter dispenser de álcool em todas as áreas de circulação, entradas, praça de alimentação, elevadores, banheiros, etc
  • Obrigar os lojistas a também instalarem dispenser de álcool no interior das lojas
  • Fazer controle do fluxo de acesso, limitando a entrada de pessoas por metro quadrado no shopping.
  • Reduzir em 50% as mesas na praça de alimentação e reorganiza-las para manter a distância mínima de segurança entre elas.
  • Sinalização no chão na frente de elevadores, guichês de informação e pagamento ou outros locais  onde possa se formar fila.
  • Obrigatoriedade do uso de máscaras para clientes, lojistas e demais funcionários.
  • Promover campanhas orientando quanto a prevenção do novo coronavírus.  

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O fechamento dos shoppings foi uma das primeiras medidas de combate ao novo coronavírus tomadas pelo governo do Estado, em 18 de março, há quase dois meses
Para Brotto, ainda não é possível estimar o tamanho das perdas nesse período, mas ele afirma que o impacto, certamente, foi muito grande. São dois meses sem vender nada, ou quase nada. Temos que buscar junto ao governo uma solução para esse impasse, diz.

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