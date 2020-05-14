Movimentação no shopping antes da pandemia Crédito: Fernando Madeira

Os shoppings do Espírito Santo já se preparam para uma possível reabertura nas próximas semanas. A Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) afirma que tem dialogado com o governo do Estado e que entregou um documento onde lista medidas de prevenção e redução de contágio do novo coronavírus . O objetivo, segundo a instituição, é permitir que a reabertura possa ocorrer de forma segura o mais breve possível.

Your browser does not support the audio element. Shoppings do ES apresentam proposta com regras para reabertura

A Abrasce respeita toda e qualquer decisão do governo porque é o poder público que tem informação sobre o número de infectados e todo o planejamento para decidir o que abre e o que fecha. Nós estamos dialogando. Apresentamos para eles novamente todo um protocolo internacional de reabertura dos empreendimentos, afirma o coordenador estadual da entidade, Raphael Brotto.

Algumas das regras que estão no documento são:

Manter dispenser de álcool em todas as áreas de circulação, entradas, praça de alimentação, elevadores, banheiros, etc

Obrigar os lojistas a também instalarem dispenser de álcool no interior das lojas

Fazer controle do fluxo de acesso, limitando a entrada de pessoas por metro quadrado no shopping.

Reduzir em 50% as mesas na praça de alimentação e reorganiza-las para manter a distância mínima de segurança entre elas.

Sinalização no chão na frente de elevadores, guichês de informação e pagamento ou outros locais onde possa se formar fila.



Obrigatoriedade do uso de máscaras para clientes, lojistas e demais funcionários.



Promover campanhas orientando quanto a prevenção do novo coronavírus.



O fechamento dos shoppings foi uma das primeiras medidas de combate ao novo coronavírus tomadas pelo governo do Estado, em 18 de março, há quase dois meses