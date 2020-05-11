Se comércio vender 40% do que vendia antes da pandemia, está ótimo

Fila para entrar na lojas Marisa da Avenida Pricesa Isabel, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Ciente da dificuldade do retorno da economia, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, avalia que se o setor voltar a vender 40% do que vendia no período antes do início da pandemia do novo coronavírus já será ótimo.

"No interior do Estado a gente tem vendido cerca de 70% do que vendia. Nesta semana não estamos sonhando com grandes vendas, não. Se conseguirmos vender em torno de 30% a 40%, está ótimo" José Lino Sepulcri - Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio)

Segundo ele, nem mesmo a população se adaptou ao sistema de abertura de lojas em dias alternados. Foi criado mesmo um certo tumulto, mas acho muito oportuna essa reabertura. A partir de amanhã, tudo estará normalizado e os atendimentos vão acontecer quase que normalmente, disse.

Para José Lino, o Espírito Santo sai na frente de Estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, que continuam com o comércio fechado e regras de isolamento mais rígidas. Outros Estados postergaram o isolamento até o fim de maio. É uma situação delicada, mas só temos a agradecer ao governo estadual por essa compreensão e esperamos que, gradativamente, a gente vá retomando a economia

A população tem necessidade de ir ao comércio e nós temos orientado a todos os empresários de que as pessoas só podem entrar nas lojas com máscaras. Em hipótese alguma devemos atender pessoas sem máscaras  isso foi um acordo de cavalheiros entre a federação e o governo, completou José Lino.

VEJA AS REGRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS LOJAS

De acordo com a Portaria nº 080-R, publicada em edição extra do Diário Oficial de sábado (9), as primeiras lojas a serem reabertas são as de produtos de consumo não pessoal  que só podem funcionar nos dias ímpares do calendário.

Tais lojas são as de eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, venda de veículos automotores, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática, entre outras.

Já as lojas de produtos de consumo pessoal, como vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias e similares somente podem funcionar nos dias pares do calendário. Ainda segundo o decreto, caso uma loja associe comercialização de produtos de consumo pessoal e não pessoal, ela deverá adotar um critério de predominância para o estabelecimento dos dias de funcionamento, se em dias ímpares ou pares.

As lojas só podem funcionar das 10h às 16h  fora desse horário, o funcionamento será apenas por delivery ou drive thru e é obrigatório o uso de máscaras em todos os lugares  o não cumprimendo pode render multa de até R$ 5,2 mil.

Também é preciso limitar a entrada de clientes a proporção de um cliente por cada 10m² de área de loja. Em caso de filas para a entrada ou nos caixas, o comerciante deverá utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5 metro entre clientes.

Restaurantes podem efetuar o atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, não podendo funcionar aos fins de semana.

Continuam permitidas a abertura de farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás e água, supermercados, hortifrútis, padarias, lojas de cuidados de animais, e oficinas de automóveis e bicicletas

Shoppings continuarão fechados por atraírem um fluxo intenso de pessoas. As vendas no modelo drive thru estão mantidas.