Lojas físicas deverão se reinventar para sobreviver na pós-pandemia

Vanessa Sales intensificou a venda de produtos pela internet Crédito: Divulgação

A pandemia do coronavírus está provocando mudanças nas indústrias, no comércio e nos serviços. Tais transformações devem aumentar depois que a crise da saúde passar e as pessoas voltarem, paulatinamente, a consumir. As lojas físicas, por exemplo, deverão se reinventar para conseguir competir com o comércio virtual, que vem crescendo  ainda assim, algumas podem nem conseguir chegar ao período pós-coronavírus.

Por todos os negócios, o coronavírus tem trazido impactos profundos e muitas alterações devem permanecer após a pandemia, como mostra a série de reportagem sobre essa "nova ordem mundial" instalada com o combate ao novo inimigo da humanidade. As políticas econômicas, as relações de trabalho, o formato de gerenciar as nações são vistas como o "novo normal" e devem permanecer.

De acordo com o vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), João Elvécio Faé, as lojas terão que se reinventar para continuar tendo resultado. Alguns devem passar por mudanças mais profundas, outros menos, mas todos vão precisar se adaptar, avalia.

Segundo ele, os grandes varejistas serão menos impactados. As pessoas ainda gostam de ir aos supermercados ver e escolher o produto  ver se a carne está um pouco mais gorda, ou mais magra. Então nesse segmento não deve ter tanta mudança. A principal já está acontecendo, já que muitos supermercados estão permitindo as compras on-line.

Já as lojas de rua, por exemplo, deverão apresentar algo diferente para os clientes. O comércio virtual vem crescendo muito nos últimos anos e ainda mais agora, então as lojas vão precisar se diferenciar, destaca. Entre as opções estão o atendimento personalizado, a oferta de produtos exclusivos e a construção de um ambiente que tenha outras finalidades além das compras.

Uma das comerciantes que já está procurando alternativas é Vanessa Sales, 25. Há cerca de um ano, quando ela decidiu abrir a Flor de Canela, a economia apresentava sinais de que iria crescer e os negócios iriam vingar. Porém, o coronavírus foi um balde de água fria para os planos que Vanessa vinha fazendo.

Para conseguir pagar as contas ela se viu obrigada a renegociar o contrato de aluguel da loja, que fica em Jardim Camburi, e precisou investir em divulgação pelas redes sociais.

"Eu nunca descartei o delivery, mas só com a crise que passei a investir mais nessa questão de entregar os produtos que vendo. Agora, faço entregas, em média três vezes por semana" Vanessa Sales - Comerciante

Também pretendo focar mais nas pessoas e no relacionamento com meu cliente. O mercado já está poluído demais para empresas que não têm nada além de produto para oferecer, avalia. Ela garante que continuará investindo nas vendas on-line mesmo depois que voltar a reabrir a loja.

O e-commerce tende a crescer cada vez mais. Acho que o futuro das lojas será esse. Depois dessa crise ficou ainda mais evidente a importância das redes sociais para os negócios, completou.

TENDENCIA DE CRESCIMENTO DO COMÉRCIO ON-LINE

O pensamento da comerciante Vanessa Sales está correto, segundo avalia o presidente das startups Shipp e Zaitt, Rodrigo Miranda. Falando das formas de consumo, o delivery já vinha crescendo muito forte. Crescemos em um ano o que estava previsto para crescer em 3 anos, afirma.

Segundo ele, muitas pessoas que ainda eram avessas aos pedidos de encomenda viram que o serviço é confiável. Pode ser que passada a pandemia venha uma pequena retração no serviço de entregas, mas a venda de produtos pela internet deve se consolidar nos meses subsequentes ao fim do coronavírus, acredita Miranda.