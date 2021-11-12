Instituto mantém alertas para chuva e acumulado de chuva no ES até sábado (13)

O Instituto Nacional de Meteorologia manteve os alertas para chuva no Espírito Santo nesta sexta (12), porém em menor intensidade - até as primeiras horas da manhã, o Estado estava com um aviso vermelho para "grande perigo" devido às condições favoráveis para fortes e volumosos aguaceiros.
Na atualização mais recente do Inmet, o extremo Norte capixaba está com alerta laranja de perigo para chuvas intensas, enquanto nas demais áreas vigora o alerta de perigo potencial para acumulado de chuva. Ambos, segundo o instituto, se encerram às 10h da manhã deste sábado (13).
Instituto mantém alertas para chuva e acumulado de chuva no ES até sábado
No aviso laranja, estão compreendidos apenas os municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão. Nestas 11 cidades, a chuva pode vir com um volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60-100 km/h.
Nas demais 67 cidades, com o aviso amarelo, a precipitação pode vir em menor quantidade, oscilando entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Nestas condições, são baixos os risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nos locais com tais áreas de risco.
ATENÇÃO REDOBRADA
Embora o grau de severidade seja menor, isso não significa que a atenção aos sinais de problemas em encostas e estrutura de imóveis sejam diminuídos. O Estado há dias acumula muita quantidade de chuvas e o solo está encharcado, o que pode ocasionar desmoronamentos, rolamento de pedras e outras consequências.
Em Marechal Floriano, na região Serrana, uma casa desabou por volta das 22h desta quinta-feira (11) e um casal de idosos acabou soterrado. Já no Norte, a cidade de São Mateus registrou alagamentos e enxurradas em algumas ruas.
A Defesa Civil Estadual e os Bombeiros estão em alerta constante para o atendimento à população. Em caso de necessidade, os órgãos podem ser acionados pelos números 193.
O nebulosidade e a chuva começam a perder força neste sábado e no feriado da Proclamação da República, na próxima segunda-feira (15) o sol pode ter tempo um pouco mais firme e com aparições do sol em boa parte do ES.