Instituto mantém alertas para chuva e acumulado de chuva no ES até sábado (13)

O Inmet mantêm alertas para chuvas até a manhã deste sábado em todas as regiões capixabas Crédito: Reprodução/Inmet

Na atualização mais recente do Inmet, o extremo Norte capixaba está com alerta laranja de perigo para chuvas intensas, enquanto nas demais áreas vigora o alerta de perigo potencial para acumulado de chuva. Ambos, segundo o instituto, se encerram às 10h da manhã deste sábado (13).

Your browser does not support the audio element. Instituto mantém alertas para chuva e acumulado de chuva no ES até sábado

No aviso laranja, estão compreendidos apenas os municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão. Nestas 11 cidades, a chuva pode vir com um volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60-100 km/h.

Nas demais 67 cidades, com o aviso amarelo, a precipitação pode vir em menor quantidade, oscilando entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Nestas condições, são baixos os risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nos locais com tais áreas de risco.

ATENÇÃO REDOBRADA

Embora o grau de severidade seja menor, isso não significa que a atenção aos sinais de problemas em encostas e estrutura de imóveis sejam diminuídos. O Estado há dias acumula muita quantidade de chuvas e o solo está encharcado, o que pode ocasionar desmoronamentos, rolamento de pedras e outras consequências.

Em Marechal Floriano, na região Serrana, uma casa desabou por volta das 22h desta quinta-feira (11) e um casal de idosos acabou soterrado. Já no Norte, a cidade de São Mateus registrou alagamentos e enxurradas em algumas ruas.

A Defesa Civil Estadual e os Bombeiros estão em alerta constante para o atendimento à população. Em caso de necessidade, os órgãos podem ser acionados pelos números 193.