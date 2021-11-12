Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem trégua

Instituto mantém alertas para chuva e acumulado de chuva no ES até sábado (13)

Inmet diminuiu o grau de severidade para o Estado, porém os alertas vigentes mantêm a atenção para a possibilidade de novos e volumosos aguaceiros, especialmente para o extremo Norte capixaba
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

12 nov 2021 às 13:24

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 13:24

Tempo
O Inmet mantêm alertas para chuvas até a manhã deste sábado em todas as regiões capixabas Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia manteve os alertas para chuva no Espírito Santo nesta sexta (12), porém em menor intensidade - até as primeiras horas da manhã, o Estado estava com um aviso vermelho para "grande perigo" devido às condições favoráveis para fortes e volumosos aguaceiros.
Na atualização mais recente do Inmet, o extremo Norte capixaba está com alerta laranja de perigo para chuvas intensas, enquanto nas demais áreas vigora o alerta de perigo potencial para acumulado de chuva. Ambos, segundo o instituto, se encerram às 10h da manhã deste sábado (13).
Instituto mantém alertas para chuva e acumulado de chuva no ES até sábado

Veja Também

Após dias de chuva no ES, sol deve brilhar com mais força no feriado

Chuva no ES: deslizamentos e rios quase transbordando em João Neiva

Vídeo: enxurrada em ruas de São Mateus impressiona

No aviso laranja, estão compreendidos apenas os municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão. Nestas 11 cidades, a chuva pode vir com um volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60-100 km/h.
Nas demais 67 cidades, com o aviso amarelo, a precipitação pode vir em menor quantidade, oscilando entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Nestas condições, são baixos os risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nos locais com tais áreas de risco.

ATENÇÃO REDOBRADA

Embora o grau de severidade seja menor, isso não significa que a atenção aos sinais de problemas em encostas e estrutura de imóveis sejam diminuídos. O Estado há dias acumula muita quantidade de chuvas e o solo está encharcado, o que pode ocasionar desmoronamentos, rolamento de pedras e outras consequências.
Em Marechal Floriano, na região Serrana, uma casa desabou por volta das 22h desta quinta-feira (11) e um casal de idosos acabou soterrado. Já no Norte, a cidade de São Mateus registrou alagamentos e enxurradas em algumas ruas.
A Defesa Civil Estadual e os Bombeiros estão em alerta constante para o atendimento à população. Em caso de necessidade, os órgãos podem ser acionados pelos números 193.
O nebulosidade e a chuva começam a perder força neste sábado e no feriado da Proclamação da República, na próxima segunda-feira (15) o sol pode ter tempo um pouco mais firme e com aparições do sol em boa parte do ES. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Inmet São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados