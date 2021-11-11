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Município em alerta

Chuva no ES: deslizamentos e rios quase transbordando em João Neiva

A parede de uma casa cedeu com a pressão de um barranco que deslizou e por pouco mãe e filhas não foram atingidas. Moradores próximos às áreas de risco já foram alertados pela Defesa Civil
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 nov 2021 às 18:56

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 18:56

O município de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está em alerta para a possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra devido à chuva. Segundo a Defesa Civil Municipal, casas foram interditadas e famílias precisaram buscar abrigo em residências de parentes devido a ocorrências desses tipos. Um rio trasbordou e alagou uma rua da cidade.
João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está em alerta para a possibilidade de alagamento e deslizamento de terra.
João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está em alerta para a possibilidade de alagamento e deslizamento de terra Crédito: Wando Fagundes
A cidade está entre as três do Estado onde mais choveu em 24 horas entre as manhãs de quarta (10) e desta quinta-feira (11), com um acumulado de 91,5 milímetros registrado nesse período, segundo boletim da  Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgado às 11h. Em outro, divulgado às 17h, a cidade aparece na 11ª posição em relação ao acumulado de chuva, com registro de 36,81 mm em 24h.
Devido ao grande acumulado de chuva nas últimas horas, o nível dos dois rios que cortam a cidade subiu. O Rio Clotário chegou a 2,7 metros durante a madrugada, e, segundo a Defesa Civil Municipal, por apenas 40 cm não invadiu a rua. O Rio Piraqueaçu também subiu e chegou a alagar a rua São José, que fica na parte mais baixa do bairro Vila Nova.
A chuva também provocou deslizamentos na cidade. Três famílias tiveram que sair de suas casas e buscar abrigo na residência de parentes devido ao risco de novas ocorrências. A dona de casa Cidinéia Eduardo e as filhas por pouco não foram também vítimas de uma tragédia.
João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está em alerta para a possibilidade de alagamento e deslizamento de terra.
João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está em alerta para os riscos de alagamentos e deslizamentos de terra Crédito: Wando Fagundes
A parede do quarto onde mãe e filhas dormiam não suportou a pressão de um deslizamento de terra e cedeu. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil. O barranco também ameaça cair sobre a casa ao lado, onde mora a mãe da Cidinéia. No entanto, apesar da orientação do órgão, a mulher preferiu continuar na residência.
João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está em alerta para a possibilidade de alagamento e deslizamento de terra.
João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está em alerta para a possibilidade de alagamento e deslizamento de terra. Crédito: Wando Fagundes
O nível de água dos rios baixou durante o dia, mas a preocupação continua porque há previsão de mais chuva para o município. Os moradores próximos às áreas de risco já foram alertados pela Defesa Civil. 
“O município ainda continua em alerta, porque a previsão é de bastante chuva. Nós teremos ainda um acumulado de 100 mm até o dia 17 (próxima quarta-feira). Para as pessoas que moram em encostas e áreas de risco, onde o solo já está encharcado, a orientação é que o menor sinal de deslizamento ou alagamento, liguem para o Corpo de Bombeiros no 193, e acionem também a Defesa Civil”, orientou a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Carmem Lúcia dos Santos Barros.

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