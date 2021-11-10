Inmet expande alerta e todo o ES pode ter chuvas intensas

O novo alerta climático foi iniciado às 10h30 e tem validade até o mesmo horário desta quinta-feira (11). Desta forma, no período compreendido, as cidades podem observar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Existe o aviso para ventos intensos entre 60 e 100 km/h. O Inmet ainda comunica para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.