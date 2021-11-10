Inmet expande alerta e todo o ES pode ter chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, expandiu para todo o Espírito Santo o alerta de chuvas intensas. O Inmet havia alertado nesta terça-feira (9) sobre a possibilidade de fortes aguaceiros concentrados em 18 cidades das regiões Norte e Noroeste. Agora, na publicação emitida nesta quarta (10), as chances de todos os 78 municípios do Estado observarem volumes elevados são maiores.
O novo alerta climático foi iniciado às 10h30 e tem validade até o mesmo horário desta quinta-feira (11). Desta forma, no período compreendido, as cidades podem observar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Existe o aviso para ventos intensos entre 60 e 100 km/h. O Inmet ainda comunica para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Assim como no comunicado anterior, o grau de severidade para o aviso meteorológico é de perigo e o mesmo se expande para boa parte do país, afetando as regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.