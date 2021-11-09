O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um novo alerta para chuvas intensas válido até a manhã desta quarta-feira (10). O aviso laranja, com grau de severidade de perigo, compreende a região dos extremos Norte e Noroeste capixaba.
Nestas áreas, segundo o Inmet, as precipitações podem oscilar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, podem ocorrer ventos intensos, com velocidade entre 60 a 100 km/h. Nestas condições, o instituto ressalta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas.
Instituto emite alerta de chuvas intensas e ventania para 18 cidades do ES
Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. O Inmet ainda alerta para não estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de raios.
Ao todo, 18 cidades do Espírito Santo estão na área compreendida pelo alerta de chuvas intensas.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
Além do Estado, o aviso avança por boa parte do país, incluindo as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, indo do litoral baiano até o extremo Norte do Amazonas.