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Norte e Noroeste

Instituto emite alerta de chuvas intensas e ventania para 18 cidades do ES

Aviso do Imnet ressalta a possibilidade de volumes entre 30 e 60 mm/h ou de até 100 mm/dia para os 18 municípios do Norte e Nordeste do ES; ventos podem chegar até aos 100 km/h
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 nov 2021 às 12:20

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 12:20

Tempo
O alerta laranja do Inmet compreende o extremo Norte/Nordeste do ES e avança para outras regiões brasileiras Crédito: REprodução/Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia publicou um novo alerta para chuvas intensas válido até a manhã desta quarta-feira (10). O aviso laranja, com grau de severidade de perigo, compreende a região dos extremos Norte e Noroeste capixaba.
Nestas áreas, segundo o Inmet, as precipitações podem oscilar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, podem ocorrer ventos intensos, com velocidade entre 60 a 100 km/h. Nestas condições, o instituto ressalta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas.

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Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. O Inmet ainda alerta para não estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de raios.
Ao todo, 18 cidades do Espírito Santo estão na área compreendida pelo alerta de chuvas intensas.
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Jaguaré
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
  • Vila Pavão
Além do Estado, o aviso avança por boa parte do país, incluindo as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, indo do litoral baiano até o extremo Norte do Amazonas.

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