O alerta laranja do Inmet compreende o extremo Norte/Nordeste do ES e avança para outras regiões brasileiras Crédito: REprodução/Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia publicou um novo alerta para chuvas intensas válido até a manhã desta quarta-feira (10). O aviso laranja, com grau de severidade de perigo, compreende a região dos extremos Norte e Noroeste capixaba.

Nestas áreas, segundo o Inmet, as precipitações podem oscilar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, podem ocorrer ventos intensos, com velocidade entre 60 a 100 km/h. Nestas condições, o instituto ressalta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas.

Your browser does not support the audio element. Instituto emite alerta de chuvas intensas e ventania para 18 cidades do ES

Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. O Inmet ainda alerta para não estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de raios.

Ao todo, 18 cidades do Espírito Santo estão na área compreendida pelo alerta de chuvas intensas.

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Jaguaré

Mantenópolis

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Mateus

Vila Pavão