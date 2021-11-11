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Deivison Souza Cruz

Artigo de Opinião

É Mestre em Ciência Política (UFMG)
Deivison Souza Cruz

Mudanças climáticas: muitos jovens estão pessimistas quanto ao futuro

Pesquisa mostra que 39% dos jovens (48% no Brasil) hesitam em terem filhos devido às mudanças climáticas
Deivison Souza Cruz
É Mestre em Ciência Política (UFMG)

Públicado em 

11 nov 2021 às 02:00
Um humano em um planeta degradado tem tanto direito à vida quanto um peixe num rio poluído.
Em setembro, um consórcio de pesquisadores (do qual participam as universidades de Helsinki, Stanford e Oxford, dentre outras) divulgou os resultados parciais de uma pesquisa com jovens de 16-24 anos em 10 países (Austrália, EUA, Reino Unido, Índia, Nigéria, Filipinas, Finlândia, Portugal, França e Brasil), registrando suas percepções sobre mudança climática, ações dos governos, percepção do impacto em suas famílias e no seu futuro.
A imprensa destacou que 39% dos jovens (48% no Brasil) hesitam em terem filhos devido às mudanças climáticas. De 16 questões centrais, em 9 os brasileiros foram os mais pessimistas, e em 6 o segundo lugar. Em seguida, as Filipinas (5 e 1, respectivamente). Jovens finlandeses são os mais otimistas, seguidos da Índia. Todavia, o "otimismo" médio é de no máximo ⅓ das respostas.

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Parte dos jovens brasileiros estão atentos à imagem internacional do governo federal, de "inimigo do meio ambiente", e a sua imagem interna, associada a corrupção, má gestão da pandemia e piora do padrão de vida da população. Em resposta, negacionistas locais dirão que “o último inverno no Brasil foi um dos mais frios” e que isso foi “graças às queimadas”, para aplauso da imbecilidade terraplanista.
Desnecessário ser climatologista para perceber que há mais dias quentes a cada verão, chuvas menos espaçadas e mais intensas. Nenhum jovem brasileiro precisa ser ativista tipo Greta Thunberg para concluir que o último inverno no Brasil foi o mais seco em décadas, com redução dos níveis dos reservatórios, perdas agrícolas, inflação dos alimentos, aumento das tarifas de energia e iminência de blecautes.
Governos que trabalham para diminuir os danos das mudanças climáticas investem em regulação, pesquisa, novas tecnologias e fontes renováveis de energias. Negacionistas propagandeiam que inexiste mudança climática, mas é provável que a considerem inevitável. Talvez, semelhante aos efeitos de guerras por Malthus, a mudança climática resulte em “destruição criativa” schumpeteriana, nascendo um “próspero mundo novo” do gargalo populacional pós apocalíptico.

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Deixar de herança às próximas gerações um saco de lixo ao invés do planeta preservado é moralmente inaceitável. No curto prazo as pessoas simples têm escolhas limitadas pelo modo como o sistema funciona, e menos por seu consumo e estilo de vida. Quanto maior o poder e a riqueza, menos incentivo à mudança. Num jogo em que o planeta e maioria das pessoas perdem, os poucos que lucram têm pouco incentivo para mudarem as regras.
Difícil de compreender a insistência em dissociar o direito à vida do direito a qualidade de vida, incluído o direito ao meio ambiente, direitos trabalhistas e direitos sociais (acesso à saúde, educação, água e saneamento, etc.). Jovens conscientes compreendem que ataque aos direitos significa redução de recursos e um futuro pior. Sentem que é difícil reagir, tornam-se inseguros e têm dúvidas sobre ter filhos.
O fato concreto é que faltam e faltarão pessoas conscientes capazes de melhorar o mundo.

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