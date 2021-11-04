Tributos e meio ambiente: parceria que vai dar certo

Medidas para preservar o planeta e reduzir as emissões de carbono passaram a ser uma questão crucial para a economia das nações e para a própria sobrevivência da espécie humana. Considero que o mais profundo sentimento humano é buscar o significado da vida e passá-lo adiante. No âmago do ser humano, está implícita a noção de que, uma vez vivendo no Planeta Terra, não a deixaremos jamais. A preservação da nossa espécie depende, portanto, da preservação do planeta.

Ganhou certa repercussão no passado a proposta de criação mundial de um imposto com o nome de Taxa Tobin, pelo economista americano James Tobin, da Universidade de Yale, laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 1981.

Esse tributo incidiria sobre as movimentações financeiras internacionais de caráter especulativo e inspirou a criação da ATTAC (Associação pela Tributação das Transações Financeiras para Ajuda aos Cidadãos, na sigla em francês) em 1997, por um jornalista do jornal francês Le Monde Diplomatique. O objetivo era fazer valer a incidência de um percentual de 0,1% a 0,25% sobre valores envolvidos em transferências internacionais do tipo “nuvem de gafanhoto”, que por onde passa devora a lavoura de um país inteiro, deixando a terra arrasada, e parte em busca de outra lavoura para sacrificar o próximo vizinho.

Fome, miséria, urbanização precária, ocupação desordenada do solo e violações ao meio ambiente parecem andar de braços dados. Governos diversos estão aí, desde sempre, em busca de arrecadação interna, sobre todos nós conterrâneos brasileiros, de dinheiro para ser transferido a quem mais necessita por meio de auxílios emergenciais, cestas básicas, vale gás, e tantos outros, que mal cabem nas apertadas contas do Tesouro Nacional.

As ações ambientais do nosso Estado, apresentadas pelo nosso representante na COP26, são inovadoras, úteis e muitas delas espetaculares. Contudo, penso que podemos aperfeiçoá-las, indicando novas bases econômicas sobre as quais poderiam incidir tributos já conhecidos por todos. Não havendo arrecadação suficiente, como sabemos, seria impossível assegurar urbanização, saneamento básico e controle ambiental à necessitada população brasileira.

Considero admiráveis as propostas de criação de Planos Estaduais de Redução das Emissões de Carbono, apresentada agora pelo governador Renato Casagrande na COP26 Crédito: Divulgação/Governo do ES

A continuar assim, com o Estado brasileiro sobrecarregando os contribuintes com elevada carga tributária, sem considerar a incidência mundial do imposto Tobin, numa linguagem direta e na boa gramática, seria prestigiar demais as trilionárias remessas e transações internacionais especulativas.

Se fosse exigido o imposto Tobin, variando entre 0,1% e 0,25% de todos os valores saltitantes de bolsa em bolsa de valores, o dono dessa verba mal iria notar, nem faria questão de tão ínfimos valores (para ele), em especial se considerada a finalidade específica na ajuda direta e objetiva, visando salvar da fome, da miséria e das violações ao meio ambiente, considerando que temos 50% de nossa população sem acesso a saneamento (cerca de 100 milhões de pessoas), sem mencionar esse drama em escala global.