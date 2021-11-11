Instituto emite alerta vermelho de grande perigo de chuvas para o ES

As regiões Serrana, Norte e Noroeste do ES podem já registraram e podem registrar volumes acima dos 100mm de chuva nas próximas horas Crédito: Reprodução/Inmet

vermelho para alguns municípios compreendidos nas Região Serrana, na Região Metropolitana, e todos nas áreas ao Norte e Noroeste do O alerta de chuva que era laranja até a manhã desta quinta-feira (11), agora épara alguns municípios compreendidos nas Região Serrana, na Região Metropolitana, e todos nas áreas ao Norte e Noroeste do Espírito Santo . O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atualizou o grau de severidade para essas regiões capixabas e classificou as condições climáticas como "grande perigo" para acumulado de chuva até por volta da 3 horas da madrugada desta sexta-feira (12).

Desta forma, o aviso climático ressalta a grande possibilidade destas 35 cidades em vermelho observarem um volume de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Com a precipitação prevista, existe risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e quedas de encostas nas áreas de risco.

CIDADES EM ALERTA VERMELHO

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Ibiraçu

Itaguaçu

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

Na demais regiões do Estado, o Inmet manteve o alerta laranja para chuvas intensas e classificadas com grau de severidade de perigo. Desde a última terça-feira (9), o Inmet, Incaper e outros institutos que monitoram o tempo emitem alertas para condições adversas no Espírito Santo.

ARACRUZ FOI ONDE MAIS CHOVEU NAS ÚLTIMAS 24H

O aviso do Inmet para condições de chuva extrema vai de encontro com os temporais registrados em muitos municípios capixabas nas últimas horas. A Defesa Civil do Espírito Santo atualizou no fim a manhã desta quinta-feira (11) os números da chuva que atinge o Estado desde a última terça-feira (9). Na atualização mais recente, Aracruz, cidade ao Norte do Estado, registrou 152.56 mm nas últimas 24 horas. Este volume é tão expressivo que equivale a despejar 152,5 litros d'água em um espaço de 1 m².

Aracruz e Santa Teresa já ultrapassaram a marca de 100mm de chuva nas últimas 24 horas Crédito: Divulgação/Defesa Civil e Cemaden

Além disso, a cidade foi a que marcou o maior índice pluviométrico em todo o estado no período. Santa Teresa, na Região Serrana, também está acima dos 100 mm de chuva nas últimas 24 horas. Outras cidades capixabas, como São Mateus, Ibiraçu e João Neiva também estiverem entre as que mais chuvas registraram.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ainda destaca para o risco moderado de movimentação de massa e enxurrada em áreas das cidades de Viana, Serra, Aracruz, Santa Teresa, São Mateus e João Neiva.