Instituto emite alerta vermelho de grande perigo de chuvas para o ES

O alerta de chuva que era laranja até a manhã desta quinta-feira (11), agora é vermelho para alguns municípios compreendidos nas Região Serrana, na Região Metropolitana, e todos nas áreas ao Norte e Noroeste do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atualizou o grau de severidade para essas regiões capixabas e classificou as condições climáticas como "grande perigo" para acumulado de chuva até por volta da 3 horas da madrugada desta sexta-feira (12).
Desta forma, o aviso climático ressalta a grande possibilidade destas 35 cidades em vermelho observarem um volume de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Com a precipitação prevista, existe risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e quedas de encostas nas áreas de risco.
CIDADES EM ALERTA VERMELHO
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Na demais regiões do Estado, o Inmet manteve o alerta laranja para chuvas intensas e classificadas com grau de severidade de perigo. Desde a última terça-feira (9), o Inmet, Incaper e outros institutos que monitoram o tempo emitem alertas para condições adversas no Espírito Santo.
ARACRUZ FOI ONDE MAIS CHOVEU NAS ÚLTIMAS 24H
O aviso do Inmet para condições de chuva extrema vai de encontro com os temporais registrados em muitos municípios capixabas nas últimas horas. A Defesa Civil do Espírito Santo atualizou no fim a manhã desta quinta-feira (11) os números da chuva que atinge o Estado desde a última terça-feira (9). Na atualização mais recente, Aracruz, cidade ao Norte do Estado, registrou 152.56 mm nas últimas 24 horas. Este volume é tão expressivo que equivale a despejar 152,5 litros d'água em um espaço de 1 m².
Além disso, a cidade foi a que marcou o maior índice pluviométrico em todo o estado no período. Santa Teresa, na Região Serrana, também está acima dos 100 mm de chuva nas últimas 24 horas. Outras cidades capixabas, como São Mateus, Ibiraçu e João Neiva também estiverem entre as que mais chuvas registraram.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ainda destaca para o risco moderado de movimentação de massa e enxurrada em áreas das cidades de Viana, Serra, Aracruz, Santa Teresa, São Mateus e João Neiva.
Devido aos estragos causados, sete pessoas, sendo cinco em Piúma, no Sul, e duas em João Neiva, ao Norte, estão desalojadas.