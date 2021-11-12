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Previsão do tempo

Após dias de chuva no ES, sol deve brilhar com mais força no feriado

Instabilidade no tempo perde força e capixabas devem ter chuva no fim de semana e sol no feriado da próxima segunda-feira (15)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 nov 2021 às 07:01

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 07:01

Uma frente fria que está sobre o Brasil começa a se afastar na altura do litoral do Espírito Santo a partir desta sexta-feira (12). O fim de semana ainda deve ser de chuva no Estado, mas o sol volta a brilhar com mais força no feriado, dia da Proclamação da República.
Segundo o Climatempo, o ar úmido está espalhado sobre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Com isso, grandes áreas de nuvens carregadas continuam se formando sobre essas áreas, provocando fortes pancadas de chuva em diversos locais.
Para esta sexta-feira (12), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) ressalta que o tempo continua chuvoso devido à instabilidade provocada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Há risco de chuva volumosa em boa parte do Estado. A amplitude térmica, diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, diminui e o vento sopra de moderado a forte em todas as regiões capixabas.
Pôr do sol no Centro de Vitória
Pôr do sol no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

SOL COMEÇA A APARECER

A partir de sábado (13), o sol começa a voltar a aparecer. A Zona de Convergência fica posicionada no Sul da Bahia, mas os ventos costeiros devem manter o tempo instável no território capixaba. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia, sendo menos frequente em alguns trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. As temperaturas máximas aumentam ligeiramente e os ventos sopram com até moderada intensidade no trecho litorâneo.
No domingo (14), a instabilidade começa a perder força. A previsão é de chuva rápida pela manhã no trecho litorâneo e o tempo fica aberto nos demais horários do dia. Ao longo do domingo, deve ocorrer chuva passageira em pontos isolados do Estado. As temperaturas máximas seguem em elevação e o vento perde força no trecho litorâneo.

SEGUNDA DE FERIADO 

Na segunda-feira (15) do feriado, o sol deve brilhar com mais força no Espírito Santo. A previsão é de chuva passageira em pontos isolados do Estado. As temperaturas máximas seguem em elevação em todas as regiões, de acordo com o Incaper. 

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