Após dias de chuva no ES, sol deve brilhar com mais força no feriado

Uma frente fria que está sobre o Brasil começa a se afastar na altura do litoral do Espírito Santo a partir desta sexta-feira (12). O fim de semana ainda deve ser de chuva no Estado, mas o sol volta a brilhar com mais força no feriado, dia da Proclamação da República.

Segundo o Climatempo, o ar úmido está espalhado sobre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Com isso, grandes áreas de nuvens carregadas continuam se formando sobre essas áreas, provocando fortes pancadas de chuva em diversos locais.

Pôr do sol no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

SOL COMEÇA A APARECER

A partir de sábado (13), o sol começa a voltar a aparecer. A Zona de Convergência fica posicionada no Sul da Bahia, mas os ventos costeiros devem manter o tempo instável no território capixaba. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia, sendo menos frequente em alguns trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. As temperaturas máximas aumentam ligeiramente e os ventos sopram com até moderada intensidade no trecho litorâneo.

No domingo (14), a instabilidade começa a perder força. A previsão é de chuva rápida pela manhã no trecho litorâneo e o tempo fica aberto nos demais horários do dia. Ao longo do domingo, deve ocorrer chuva passageira em pontos isolados do Estado. As temperaturas máximas seguem em elevação e o vento perde força no trecho litorâneo.

SEGUNDA DE FERIADO