Serra é a cidade do ES onde mais choveu nas últimas 24h

O município da Serra é onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual no final da tarde deste sábado (13). Foram registrados 39,33 mm de chuva na cidade das 18h de sexta-feira (12) até o mesmo horário deste sábado (13). Entre os oito que registraram maior acumulado de chuva no período, cinco são da Grande Vitória.
AS OITO CIDADES QUE REGISTRARAM MAIOR ACUMULADO DE CHUVA:
- Serra - 39.33 mm
- Aracruz - 28.37 mm
- Vitória - 23.69 mm
- Cariacica - 22.63 mm
- Viana - 21.74 mm
- Anchieta - 17 mm
- Vila Velha - 16.39 mm
- Água Doce do Norte - 16.04 mm
Os números foram divulgados pela Defesa Civil Estadual. O restante dos municípios, que não entraram na lista acima, registraram acumulado de chuva igual ou abaixo de 15 mm.
SOL VOLTA A APARECER NO FERIADO
A semana foi quase toda de tempo instável no Espírito Santo. Entre alertas e avisos meteorológicos, a previsão era sempre a mesma: chance de chuva com ventos fortes. Apesar do que passou, o sol há de brilhar mais uma vez, como escreveu e cantou Nelson Cavaquinho.
Na Grande Vitória, a segunda-feira deve ser de sol entre poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre 18 ºC e 27 ºC.