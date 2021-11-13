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Até 18h deste sábado (13)

Serra é a cidade do ES onde mais choveu nas últimas 24h

Entre os oito municípios que registraram maior acumulado de chuva das 18h de sexta (12) até o mesmo horário deste sábado (13),  cinco são da Grande Vitória
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 nov 2021 às 19:33

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 19:33

O município da Serra é onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual no final da tarde deste sábado (13). Foram registrados 39,33 mm de chuva na cidade das 18h de sexta-feira (12) até o mesmo horário deste sábado (13). Entre os oito  que registraram maior acumulado de chuva no período, cinco são da Grande Vitória.

AS OITO CIDADES QUE REGISTRARAM MAIOR ACUMULADO DE CHUVA:

  1. Serra - 39.33 mm
  2. Aracruz - 28.37 mm
  3. Vitória - 23.69 mm
  4. Cariacica - 22.63 mm
  5. Viana - 21.74 mm
  6. Anchieta - 17 mm
  7. Vila Velha - 16.39 mm
  8. Água Doce do Norte - 16.04 mm
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Chuva no ES: cinco cidades entre as oito com maior acumulado em 24h são da Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os números foram divulgados pela Defesa Civil Estadual. O restante dos municípios, que não entraram na lista acima, registraram acumulado de chuva igual ou abaixo de 15 mm.

SOL VOLTA A APARECER NO FERIADO

A semana foi quase toda de tempo instável no Espírito Santo. Entre alertas e avisos meteorológicos, a previsão era sempre a mesma: chance de chuva com ventos fortes. Apesar do que passou, o sol há de brilhar mais uma vez, como escreveu e cantou Nelson Cavaquinho.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade deve perder força no domingo (14), abrindo espaço para o sol no feriado de Proclamação da República, dia 15.
Na Grande Vitória, a segunda-feira deve ser de sol entre poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre 18 ºC e 27 ºC.

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