Chuva no ES deixa prejuízos em 12 cidades e 19 pessoas fora de casa

De acordo com informações do Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste sábado (13), 19 pessoas tiveram que deixar suas casas em razão das chuvas no Espírito Santo, nas últimas 24 horas. Foram registrados 12 desalojados no município de Piúma, na Região Sul do Estado, e sete na cidade de João Neiva, na Região Norte.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Capixaba Incaper emitiram alertas de "grande perigo" para o acumulado de chuva previsto para a madrugada entre sexta-feira (12) e este sábado, mas a previsão é que a chuva perca força e diminua até domingo (14).
Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, 12 municípios do Espírito Santo registraram fortes chuvas, deslizamentos, quedas de árvores e prejuízos até a manhã deste sábado (13). São eles:
- Piúma
- Fundão
- João Neiva
- Santa Leopoldina
- Serra
- Anchieta
- São Mateus
- Santa Teresa
- Marechal Floriano
- Fundão
- Conceição da Barra
- Água Doce do Norte
Em João Neiva, após intensas chuvas com duração de duas horas, foram registrados deslizamentos de taludes, deixando duas famílias desalojadas. Na região, também foi identificada queda de árvore na localidade de Acioli, próximo a uma rodovia. Com as chuvas, foi registrado um aumento do nível dos rios Clotário e Piraqueaçu, deixando os moradores em alerta.
Em Piúma, ruas e casas ficaram alagadas. Também foi registrada uma erosão na orla do município, causada pelo avanço do mar no local.
ALERTAS VIGENTES
Segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, há três alertas vigentes neste sábado de risco moderado de Movimento de Massa (ou seja, de deslizamento de terra e desabamentos) para os municípios de Viana, Serra e Aracruz.
ONDE MAIS CHOVEU
O boletim informou ainda que os municípios com os maiores acumulados de chuva entre a manhã de sexta (12) e a manhã de sábado (13) foram:
- Serra (50. 79 mm)
- Fundão (44.08 mm)
- Guarapari (42.92 mm)
- Aracruz (41.51 mm)
- Anchieta (41.4 mm)
- Vila Velha (40.79 mm)
- Vitória (36.83 mm)
- Cariacica (36.63 mm)
- Alfredo Chaves (30.6 mm)
- Rio Novo do Sul (29.2 mm)
PREVISÃO DO TEMPO
Após dias de chuvas intensas no Estado, de acordo com o Incaper, os ventos costeiros ainda devem manter o tempo instável no Espírito Santo neste sábado (13), mas, com grande diminuição das precipitações. A situação ocorre devido a presença de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) posicionada sobre o sul da Bahia.
Na região da Grande Vitória, a previsão é de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia.
A instabilidade começa a perder força no Espírito Santo neste domingo (14). Previsão de chuva rápida no trecho litorâneo pela manhã e de tempo aberto nos demais horários. Ao longo do dia, previsão de chuva passageira em pontos isolados do Estado. As temperaturas máximas seguem em elevação e o vento perde força no trecho litorâneo.