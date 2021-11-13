Chuva no ES deixa prejuízos em 12 cidades e 19 pessoas fora de casa

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De acordo com informações do Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste sábado (13), 19 pessoas tiveram que deixar suas casas em razão das chuvas no Espírito Santo , nas últimas 24 horas. Foram registrados 12 desalojados no município de Piúma , na Região Sul do Estado, e sete na cidade de João Neiva , na Região Norte.

João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está em alerta para a possibilidade de alagamento e deslizamento de terra. Crédito: Wando Fagundes

Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, 12 municípios do Espírito Santo registraram fortes chuvas, deslizamentos, quedas de árvores e prejuízos até a manhã deste sábado (13). São eles:

Piúma



Fundão



João Neiva



Santa Leopoldina



Serra



Anchieta



São Mateus



Santa Teresa



Marechal Floriano



Fundão



Conceição da Barra



Água Doce do Norte



Em João Neiva, após intensas chuvas com duração de duas horas, foram registrados deslizamentos de taludes, deixando duas famílias desalojadas. Na região, também foi identificada queda de árvore na localidade de Acioli, próximo a uma rodovia. Com as chuvas, foi registrado um aumento do nível dos rios Clotário e Piraqueaçu, deixando os moradores em alerta.

Em Piúma, ruas e casas ficaram alagadas. Também foi registrada uma erosão na orla do município, causada pelo avanço do mar no local.

ALERTAS VIGENTES

moderado de Movimento de Massa (ou seja, de deslizamento de terra e desabamentos) para os municípios de Viana, Serra e Aracruz. Segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, há três alertas vigentes neste sábado de riscode Movimento de Massa (ou seja, de deslizamento de terra e desabamentos) para os municípios de Viana, Serra e Aracruz.

ONDE MAIS CHOVEU

O boletim informou ainda que os municípios com os maiores acumulados de chuva entre a manhã de sexta (12) e a manhã de sábado (13) foram:

Chuva, chuvas no es, vitória, tempo fechado, guarda-chuva, tempo fechado Crédito: Vitor Jubini

PREVISÃO DO TEMPO

Após dias de chuvas intensas no Estado, de acordo com o Incaper, os ventos costeiros ainda devem manter o tempo instável no Espírito Santo neste sábado (13), mas, com grande diminuição das precipitações. A situação ocorre devido a presença de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) posicionada sobre o sul da Bahia.

Na região da Grande Vitória, a previsão é de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia.