Barranco desaba em quintal e casa é interditada em Muniz Freire

Your browser does not support the video tag.

As imagens foram encaminhas pelo Valcemir Poncio Cipriano, que é vizinho da casa e abrigou a família. O local já estava tapado com uma lona, para evitar que o solo ficasse mais encharcado com as chuvas dos últimos dias. “Foi por volta das 20h30. Não afetou a casa, mas o quintal está cheio de terra e corre o risco de descer mais”, disse o vizinho.