Barranco desaba em quintal e casa é interditada em Muniz Freire

Uma família precisou deixar a casa na noite desta sexta-feira (12) após o deslizamento de terra de um barranco nos fundos da residência, no bairro São Vicente, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Ninguém ficou ferido, mas por segurança, a Defesa Civil interditou o imóvel.
As imagens foram encaminhas pelo Valcemir Poncio Cipriano, que é vizinho da casa e abrigou a família. O local já estava tapado com uma lona, para evitar que o solo ficasse mais encharcado com as chuvas dos últimos dias. “Foi por volta das 20h30. Não afetou a casa, mas o quintal está cheio de terra e corre o risco de descer mais”, disse o vizinho.
O coordenador de Defesa Civil, Rafael Luiz Frinhane Rocha, disse que os técnicos estiveram no local na noite de sexta, mas neste sábado (13) retornariam para avaliação do local. “Fizemos a interdição condicionante do imóvel, pois necessita de um muro de contenção. Hoje vamos avaliar melhor a situação”, informou o coordenador.
Rocha informou ainda que o município não registou outros problemas relacionados à chuva.