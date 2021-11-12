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Chuva no ES

Vídeo: rocha corre risco de rolar para a pista na ES 257, em Aracruz

Pedra está situada em uma área elevada às margens da rodovia e, com as chuvas, pode se desprender e atingir veículos na pista. O DER-ES informou que está monitorando o local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 nov 2021 às 18:52

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 18:52

Devido às fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, uma rocha situada em uma área elevada às margens da ES 257 em Aracruz, no Norte do Estado, corre o risco de se desprender e rolar, atingindo veículos que trafegam pela rodovia — que liga o município a Ibiraçu. Uma moradora registrou um vídeo mostrando a situação. Veja:
Além do risco oferecido pela rocha, um deslizamento de terra ocorreu na rodovia e os próprios moradores da região sinalizaram para os motoristas desviarem da pista. “É uma situação preocupante, porque essa pedra pode rolar e atingir um carro, causar um acidente, ou ferir alguém”, relatou a moradora, que não quis ser identificada.
A ES 257 é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). Demandado pela reportagem, o órgão informou que vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação e, se necessário, projetar intervenções na rodovia.
Segundo o DER-ES, o local está sendo monitorado em conjunto com a Defesa Civil e a Prefeitura de Aracruz. O órgão orienta que os motoristas dirijam com cautela, respeitando os limites de velocidade, principalmente no período de chuvas intensas.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Aracruz não quis se pronunciar sobre a situação.

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