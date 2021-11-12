Vídeo: rocha corre risco de rolar para a pista na ES 257, em Aracruz

Veja: Devido às fortes chuvas que atingem o Espírito Santo , uma rocha situada em uma área elevada às margens da ES 257 em Aracruz , no Norte do Estado, corre o risco de se desprender e rolar, atingindo veículos que trafegam pela rodovia — que liga o município a Ibiraçu. Uma moradora registrou um vídeo mostrando a situação.

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Além do risco oferecido pela rocha, um deslizamento de terra ocorreu na rodovia e os próprios moradores da região sinalizaram para os motoristas desviarem da pista. “É uma situação preocupante, porque essa pedra pode rolar e atingir um carro, causar um acidente, ou ferir alguém”, relatou a moradora, que não quis ser identificada.

A ES 257 é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). Demandado pela reportagem, o órgão informou que vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação e, se necessário, projetar intervenções na rodovia.

Segundo o DER-ES, o local está sendo monitorado em conjunto com a Defesa Civil e a Prefeitura de Aracruz. O órgão orienta que os motoristas dirijam com cautela, respeitando os limites de velocidade, principalmente no período de chuvas intensas.