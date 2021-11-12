Professores de São José do Calçado recebem R$ 10 mil de abono salarial

Os 116 professores do município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, amanheceram nesta sexta-feira (12) com R$ 10 mil a mais na conta. A quantia, paga pela prefeitura, é referente ao abono salarial dos profissionais da rede municipal de ensino. O anúncio do pagamento foi feito pelo prefeito Antônio Coimbra de Almeida, por meio de um vídeo gravado em frente a uma agência bancária durante a manhã.
Segundo o prefeito, os recursos utilizados para o pagamento do abono são do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Ao todo, mais de R$ 1 milhão foram depositados para os servidores.
O prefeito Antônio Coimbra de Almeida pediu que os professores ajudem a movimentar a economia local, gastando o dinheiro no município. “É um direito deles. O professor é aquele que garante o futuro de nossas crianças, por isso, eles merecem. Nós temos 116 professores e, com o rateio, estamos pagando R$ 10 mil para eles, ou seja, R$ 1,16 milhão na conta dos nossos professores. Fiz um apelo a eles, pedindo que gastem o dinheiro em nosso comércio. Calçado é o nosso patrimônio, por isso pedi que comprem aqui, para que a economia melhore”, finalizou.
Professores de São José do Calçado recebem 10 mil de abono salarial