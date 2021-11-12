Professores de São José do Calçado recebem R$ 10 mil de abono salarial

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O prefeito Antônio Coimbra de Almeida pediu que os professores ajudem a movimentar a economia local, gastando o dinheiro no município. “É um direito deles. O professor é aquele que garante o futuro de nossas crianças, por isso, eles merecem. Nós temos 116 professores e, com o rateio, estamos pagando R$ 10 mil para eles, ou seja, R$ 1,16 milhão na conta dos nossos professores. Fiz um apelo a eles, pedindo que gastem o dinheiro em nosso comércio. Calçado é o nosso patrimônio, por isso pedi que comprem aqui, para que a economia melhore”, finalizou.