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Dinheiro na conta

Professores de São José do Calçado recebem R$ 10 mil de abono salarial

Quantia foi paga nesta sexta-feira (12) aos 116 profissionais da rede municipal de ensino, segundo anunciou o prefeito Antônio Coimbra de Almeida
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 nov 2021 às 19:21

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 19:21

Os 116 professores do município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, amanheceram nesta sexta-feira (12) com R$ 10 mil a mais na conta. A quantia, paga pela prefeitura, é referente ao abono salarial dos profissionais da rede municipal de ensino. O anúncio do pagamento foi feito pelo prefeito Antônio Coimbra de Almeida, por meio de um vídeo gravado em frente a uma agência bancária durante a manhã.
Segundo o prefeito, os recursos utilizados para o pagamento do abono são do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Ao todo, mais de R$ 1 milhão foram depositados para os servidores.
O prefeito Antônio Coimbra de Almeida pediu que os professores ajudem a movimentar a economia local, gastando o dinheiro no município. “É um direito deles. O professor é aquele que garante o futuro de nossas crianças, por isso, eles merecem. Nós temos 116 professores e, com o rateio, estamos pagando R$ 10 mil para eles, ou seja, R$ 1,16 milhão na conta dos nossos professores. Fiz um apelo a eles, pedindo que gastem o dinheiro em nosso comércio. Calçado é o nosso patrimônio, por isso pedi que comprem aqui, para que a economia melhore”, finalizou.

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