Acidente entre dois caminhões e carreta interdita BR 101, em Ibiraçu

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Por volta das 20h45, os três veículos envolvidos no acidente continuavam no local, e o trânsito seguia mais lentamente, por meio de desvios, nos dois sentidos da rodovia. A PRF ainda não tem previsão de quando a BR 101 deve ser totalmente liberada. Já às 21h10, apenas a carreta precisava ser retirada do local e o trânsito já fluía nos dois sentidos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.