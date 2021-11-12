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Trânsito por desvio

Acidente entre dois caminhões e carreta interdita BR 101, em Ibiraçu

Interdição acontece no trecho do km 207 da rodovia. Segundo a PRF, uma pessoa ficou ferida e o trânsito segue por desvio nos dois sentidos da via
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 nov 2021 às 19:46

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 19:46

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta causou a interdição no km 207 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas ficou ferido e foi levado para um hospital. A colisão foi registrada pela equipe por volta das 18h desta sexta-feira (12).
De acordo com as informações iniciais, a única vítima chegou a ficar com as pernas presas às ferragens e precisou ser desencarcerada — trabalho que terminou por volta das 20h e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. O homem estava consciente quando foi socorrido e foi levado ao hospital São Camilo, em Aracruz.
Por volta das 20h45, os três veículos envolvidos no acidente continuavam no local, e o trânsito seguia mais lentamente, por meio de desvios, nos dois sentidos da rodovia. A PRF ainda não tem previsão de quando a BR 101 deve ser totalmente liberada. Já às 21h10, apenas a carreta precisava ser retirada do local e o trânsito já fluía nos dois sentidos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Atualização

12/11/2021 - 9:25
A Polícia Rodoviária Federal atualizou as informações sobre a ocorrência e informou, por volta de 21h10, que a rodovia já havia sido liberada para o tráfego de veículos. O texto foi atualizado.

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