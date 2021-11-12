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Trânsito prejudicado

Vídeo: trecho da Reta da Penha, em Vitória, é tomado por buracos

Os buracos no trecho do cruzamento com a  Rua José Faria tratam-se de uma obra de manutenção da Cesan, que garantiu que serão fechados assim que as chuvas pararem
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 nov 2021 às 13:12

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 13:12

Obra da Cesan causa transtorno a pedestres e motoristas na Avenida Reta da Penha
Obra da Cesan causa transtorno a pedestres e motoristas na Avenida Reta da Penha Crédito: Renato Medeiros
Uma obra da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vem causando transtornos a motoristas e pedestres que passam pela Avenida Reta da Penha, em Vitória. Isso porque o trecho do cruzamento com a Rua José Faria, na altura do bairro Santa Luíza, está cheio de buracos na via. Segundo a Cesan, trata-se de uma manutenção preventiva na rede de esgoto sanitário que foi feita ao longo desta semana.
A Cesan explicou que uma equipe do órgão está no local fazendo o recobrimento da via. Conforme o órgão, uma camada de asfalto a frio será aplicada para fazer o nivelamento da avenida. A Cesan acrescentou que o recapeamento da pista será feito assim que para de chover e a via estiver totalmente seca.
O trecho está sinalizado com cones, mas, mesmo assim, ainda causa problemas aos motoristas. O motociclista Rafael Rossi, que passava pelo local, acabou caindo em um dos buracos quando quando foi acessar a Rua José Faria. Ele seguia pela Reta da Penha e, quando foi fazer a curva para entrar na rua, a motocicleta acabou derrapando.
"Eu caí nesses buracos aqui. Chove, com os buracos abertos, empoça. Fui fazer a curva com a moto aqui e acabei caindo, a moto deslizou na areia. Risco de alguém me atropelar, mas não aconteceu nada. Machuquei o joelho, rasguei a calça e a moto quebrou", disse.

Buracos na Reta da Penha, em Vitória

Prefeitura de Vitória informou que a obra é de responsabilidade da Cesan e que a secretaria foi notificada a respeito dos buracos no trecho.

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