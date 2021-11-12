Mau tempo em Minas faz voos da Azul serem transferidos para Vitória

Os voos AD 2969 e AD 4060 , respectivamente, foram desviados para Vitória. Já o AD 4413, que saiu do ES para Minas, precisou retornar ao ES devido ao mau tempo em Confins Crédito: Reprodução/FlightRadar

Dois voos da Azul que seguiam para o Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais , precisaram desviar para o Aeroporto de Vitória devido ao mau tempo na capital mineira e cidades próximas na manhã desta sexta-feira (12). Além destes, um terceiro voo, também da Azul, este do ES para MG, também teve de retornar ao Espírito Santo após não conseguir pousar no Estado vizinho.

Assim como no Espírito Santo, Belo Horizonte e muitas cidades de Minas também sofrem com as chuvas, e nesta sexta-feira a condição ruim do tempo atrapalhou as operações no aeroporto que atende à capital mineira - Confins fica a cerca de 40 quilômetros do Centro de BH.

Desta forma, o voo AD 4060, que saiu de Curitiba, do Aeroporto Afonso Pena, às 5h45, e deveria pousar em Confins às 7h20, precisou alternar para Vitória após sobrevoar o aeroporto mineiro e não conseguir descer. O segundo desvio de rota foi com o voo AD 2969, que deixou Florianópolis às 5h49, com chegada prevista para às 7h30 em BH. O tempo ruim não permitiu o pouso em segurança e o avião também alternou para Vitória.

FOI E VOLTOU

Por fim, o voo AD4413, que decolou de Vitória às 6h15 em direção a Minas, precisou retornar para a capital capixaba após não encontrar condições seguras para descer em Confins.

A assessoria do Aeroporto de Vitória confirmou os pousos não previstos para o terminal e também o retorno da aeronave que havia partido para a capital mineira. Entretanto, pouco antes das 10h as condições meteorológicas em Confins normalizaram e o os voos puderam chegar ao local de destino.

Dois voos que deveriam pousar em Minas precisaram ser deslocados para Vitória nesta manhã Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o site FlightStats, o voo AD 4060 pousou em Confins às 10h09, totalizando quase 2h30 de atraso. Já o AD 2969 tocou a pista do aeroporto mineiro às 8h26. Por fim, o voo (AD 4413), que havia retornado para Vitória, conseguiu pousar em segurança em Minas às 10h07 - a previsão inicial era para às 7h15.