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Chuva em MG

Mau tempo em Minas faz voos da Azul serem transferidos para Vitória

Dois voos da companhia aérea que deveriam ter pousado em Confins nas primeiras horas da manhã desta sexta (12) foram alternados para o ES; um terceiro voo, também da Azul, saiu de Vitória para MG, porém retornou
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

12 nov 2021 às 11:36

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 11:36

Aviação
Os voos AD 2969 e AD 4060 , respectivamente, foram desviados para Vitória. Já o AD 4413, que saiu do ES para Minas, precisou retornar ao ES devido ao mau tempo em Confins   Crédito: Reprodução/FlightRadar
Dois voos da Azul que seguiam para o Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, precisaram desviar para o Aeroporto de Vitória devido ao mau tempo na capital mineira e cidades próximas na manhã desta sexta-feira (12). Além destes, um terceiro voo, também da Azul, este do ES para MG, também teve de retornar ao Espírito Santo após não conseguir pousar no Estado vizinho.

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Assim como no Espírito Santo, Belo Horizonte e muitas cidades de Minas também sofrem com as chuvas, e nesta sexta-feira a condição ruim do tempo atrapalhou as operações no aeroporto que atende à capital mineira - Confins fica a cerca de 40 quilômetros do Centro de BH.
Desta forma, o voo AD 4060, que saiu de Curitiba, do Aeroporto Afonso Pena, às 5h45, e deveria pousar em Confins às 7h20, precisou alternar para Vitória após sobrevoar o aeroporto mineiro e não conseguir descer. O segundo desvio de rota foi com o voo AD 2969, que deixou Florianópolis às 5h49, com chegada prevista para às 7h30 em BH. O tempo ruim não permitiu o pouso em segurança e o avião também alternou para Vitória.

FOI E VOLTOU

Por fim, o voo AD4413, que decolou de Vitória às 6h15 em direção a Minas, precisou retornar para a capital capixaba após não encontrar condições seguras para descer em Confins.
A assessoria do Aeroporto de Vitória confirmou os pousos não previstos para o terminal e também o retorno da aeronave que havia partido para a capital mineira. Entretanto, pouco antes das 10h as condições meteorológicas em Confins normalizaram e o os voos puderam chegar ao local de destino.
Data: 03/01/2020 - ES - Vitória - A empresa com origem suíça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assume administração do Aeroporto de Vitória
Dois voos que deveriam pousar em Minas precisaram ser deslocados para Vitória nesta manhã Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com o site FlightStats, o voo AD 4060 pousou em Confins às 10h09, totalizando quase 2h30 de atraso. Já o AD 2969 tocou a pista do aeroporto mineiro às 8h26. Por fim, o voo (AD 4413), que havia retornado para Vitória, conseguiu pousar em segurança em Minas às 10h07 - a previsão inicial era para às 7h15.
A reportagem também entrou em contato com a companhia aérea sobre os três voos afetados. Assim que a Azul retornar, o texto será atualizado.

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