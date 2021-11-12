Escola com trinca e rachaduras passa por inspeção nesta sexta em São Mateus

Engenheiro faz vistoria em estrutura de escola Crédito: Divulgação/Crea-ES

Segundo o Crea-ES, em parecer técnico da Defesa Civil Municipal consta que a edificação “não apresenta condições mínimas de utilização, habitabilidade, salubridade, sujidade e segurança de uso, colocando em risco a vida e saúde dos estudantes, servidores e outras pessoas que utilizam o local”. No documento, argumentou ainda que a escola “possui trincas e rachaduras nas paredes e esforços excessivos nos elementos estruturais, gerando risco iminente e risco de desmoronamento”.

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Ministério Público do Espírito Santo (MPES) solicitou esclarecimentos sobre a interdição da escola, em pedido do promotor de Justiça Itamar de Ávila Ramos.

O presidente do Crea-ES, o engenheiro Jorge Silva, esclarece que o relatório a ser preparado pelo conselho deve orientar quanto ao uso ou não da estrutura, que está previsto para ser elaborado até a próxima terça-feira (16). “Estamos nessa ação no sentido de colaborar com a comunidade local para que essa situação se resolva o mais rápido possível. É inadmissível que os alunos da escola estejam impedidos de realizar as atividades escolares por todo esse tempo. É uma responsabilidade muito grande da prefeitura, uma vez que a própria Defesa Civil Municipal apontou as anomalias no mês de agosto e, até o momento, os problemas não foram resolvidos”, disse o presidente do Crea-ES Jorge Silva.

PROTESTO

Um grupo formado por pais e responsáveis dos alunos e representantes da Escola Municipal Assentamento Zumbi dos Palmares esteve no Centro Administrativo da Prefeitura de São Mateus nesta quarta-feira (10) para pedir a reabertura da escola e, assim, os alunos voltarem a estudar presencialmente.

No entanto, a prefeitura informou que a interdição da escola foi determinada pelo MPES e que não pode interferir na decisão. Os manifestantes foram até o Crea-ES pedir um novo laudo para verificar a condição das estruturas.

O superintendente de controle governamental do município, Uriel Antônio Moreira, explicou que o executivo deve seguir as determinações do MP. “Vamos aguardar esse novo laudo, o MP deve ser ouvido para liberar ou não o funcionamento da escola. Esse foi o compromisso do MP com a Prefeitura de São Mateus”, disse Uriel.