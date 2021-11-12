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Em Carapina

Carro capota no canteiro central da BR 101, na Serra

O motorista, que era o único ocupante do veículo, não teve ferimentos e não quis ser levado ao hospital, segundo a PRF; acidente aconteceu no quilômetro 265
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 nov 2021 às 11:17

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 11:17

Carro capotou no canteiro central da BR 101, em Carapina, na Serra
Carro capotou no canteiro central da BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
Um carro capotou na altura do quilômetro 265 da BR 101, no bairro Carapina, na Serra, por volta das 9h30 desta sexta-feira (12). O veículo, modelo Ford Ka, seguia no sentido Norte e acabou parando no canteiro central da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não teve ferimentos.
A PRF informou também que uma equipe da Eco 101 - concessionária que administra a rodovia - foi até o local para prestar atendimento à vítima. O condutor do veículo, que era o único ocupante do carro, porém, estava sem nenhum ferimento e recusou ser levado ao hospital.
Ainda conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, como o carro capotou no canteiro central, não houve necessidade de intervenções no trecho.

SEGUNDO CARRO CAPOTADO NA BR 101 NESTA SEXTA (12)

Esse é o segundo acidente com capotamento na BR 101 nesta sexta-feira (12). Por volta das 7h30, na altura do quilômetro 285 - trecho da Rodovia do Contorno, em Cariacica, um carro capotou após se envolver em um acidente com um caminhão baú. Todos os envolvidos no acidente, segundo a PRF, saíram ilesos.
Carro ficou completamente destruído após capotar na Rodovia do Contorno
Carro ficou completamente destruído após capotar na Rodovia do Contorno Crédito: Foto leitor
Uma pista no sentido Cariacica - Serra chegou a ficar interditada até às 8h38, quando o tráfego no trecho foi liberado. Equipes da PRF e da Eco101 estivera no local

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