Carro capota no canteiro central da BR 101, na Serra

Um carro capotou na altura do quilômetro 265 da BR 101, no bairro Carapina, na Serra, por volta das 9h30 desta sexta-feira (12). O veículo, modelo Ford Ka, seguia no sentido Norte e acabou parando no canteiro central da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não teve ferimentos.
A PRF informou também que uma equipe da Eco 101 - concessionária que administra a rodovia - foi até o local para prestar atendimento à vítima. O condutor do veículo, que era o único ocupante do carro, porém, estava sem nenhum ferimento e recusou ser levado ao hospital.
Ainda conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, como o carro capotou no canteiro central, não houve necessidade de intervenções no trecho.
SEGUNDO CARRO CAPOTADO NA BR 101 NESTA SEXTA (12)
Esse é o segundo acidente com capotamento na BR 101 nesta sexta-feira (12). Por volta das 7h30, na altura do quilômetro 285 - trecho da Rodovia do Contorno, em Cariacica, um carro capotou após se envolver em um acidente com um caminhão baú. Todos os envolvidos no acidente, segundo a PRF, saíram ilesos.
Uma pista no sentido Cariacica - Serra chegou a ficar interditada até às 8h38, quando o tráfego no trecho foi liberado. Equipes da PRF e da Eco101 estivera no local