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Na BR 101

PRF flagra caminhões com freios adulterados em abordagens em Linhares

Durante o mês de outubro deste ano, a corporação flagrou sete irregularidades em abordagens realizadas no posto da Polícia Rodoviária Federal em Linhares. Já neste mês, foram dois registros
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 nov 2021 às 20:36

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 20:36

Polícia Rodoviária Federal flagrou sete irregularidades no posto da PRF na BR-101, em Linhares, somente em outubro Crédito: Heber Thomaz
O freio de um veículo é um dos fatores fundamentais para a segurança nas estradas. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, alguns caminhoneiros ignoram essa constatação e vêm adulterando os sistemas de freios de caminhões, não realizando manutenção adequada. Durante o mês de outubro deste ano, a corporação flagrou sete irregularidades em abordagens realizadas no posto da PRF na BR-101, em Linhares, no Norte do Estado. Já neste mês, foram dois registros.
“Muitos caminhoneiros, por economia de tempo e de dinheiro, não dão a manutenção adequada ao veículo. Para impedir furos, eles isolam a mangueira de freio, amarrando com um arame, para o ar não vazar. Mas fazem isso sem saber o risco que eles estão gerando, porque se não houver vazão para o ar, as rodas ficam sem freio. Portanto, se precisarem frear, não vão conseguir”, explica o inspetor da PRF Jhonson Pestana, em entrevista ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte.
Um dos caminhões abordados pela PRF durante fiscalização pesava 20 toneladas. Veículos como esse possuem um grande potencial lesivo e até fatal para as vítimas quando se envolvem em acidentes.
Motoristas adulteram freio de caminhões.
Motoristas adulteram freio de caminhões. Crédito: Heber Thomaz
Segundo o inspetor, as alterações — que colocam a vida do motorista e das demais pessoas que usam a rodovia em risco — podem gerar multa de R$ 195 e mais cinco pontos na CNH, além de ser crime previsto no Código Penal.
“O freio é equipamento obrigatório, por isso é crime. Então o motorista pode responder na Justiça por gerar perigo à vida e à saúde de outrem. Os motoristas assinam um termo circunstanciado, são liberados do local, mas podem ser convocados pelo Ministério Público para prestarem esclarecimentos”, afirma Pestana.
Nas fiscalizações feitas pela PRF, além deste crime, os agentes têm flagrado negligência no uso do tacógrafo, dispositivo que monitora o tempo de uso, velocidade e distância percorrida pelos veículos. "Esse aparelho marca se o motorista fez pausa para descansar, e a velocidade em determinadas horas, então só de não estar com esse dispositivo funcionando corretamente, o motorista já pode responder a uma infração", finaliza o inspetor Jhonson Pestana.
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