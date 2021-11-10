Acidente grave na BR 259 mata quatro pessoas em João Neiva

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Quatro pessoas morreram em um grave acidente no km 22 da BR 259, em João Neiva , no Norte do Estado, por volta das 13h desta quarta-feira (10). A colisão, envolvendo uma carreta e um carro, foi registrada na localidade de Acioli. O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas estavam presas às ferragens do Toyota Corolla, com placas de Aimorés (MG). Elas não tiveram os nomes divulgados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), uma mulher de 22 anos foi resgatada com vida e socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado moderado.

“A mulher estava consciente, mas em estado de choque. Precisamos cortar a lataria do veículo para conseguir retirá-la”, informou o tenente do Corpo de Bombeiros, Jeferson Loureiro. O motorista da carreta, de 60 anos, teve ferimentos leves e foi levado de ambulância para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina.

No local do acidente, testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta Noroeste que o Toyota Corolla perdeu o controle após passar por uma curva. Elas disseram que os ocupantes saíram de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Estado, e seguiam para a Grande Vitória. Oficialmente, no entanto, a PRF não informou a dinâmica do acidente e nem a origem dos passageiros.

Acidente entre carro e carreta interdita a BR 259, em João Neiva. Crédito: Alessandro Bacheti

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as quatro vítimas foram desencarceradas por volta das 19h10. Até as 22h, a identidade delas não foram relevadas. O que se sabe é que são duas pessoas do gênero masculino e duas, do feminino. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

A BR 259 ficou interditada nos dois sentidos, por cerca de sete horas. Durante este período, a PRF sugeriu uma rota alternativa para os motoristas que saiam de Colatina, passando pelos municípios de São Roque do Canaã e Santa Teresa. Segundo a corporação, a rodovia foi totalmente liberada por volta das 20h20.

Acidente na BR 259 DEIXOU Crédito: Divulgação | PRF

Em nota, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáveres e a perícia foram acionados. Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. "A Delegacia de Polícia de João Neiva vai apurar as circunstâncias do fato", garantiu a corporação.