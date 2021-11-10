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Morre, aos 97 anos, o coronel e ex-deputado Pedro Leal

Pedro Leal foi coronel da Polícia Militar no Espírito Santo e presidiu a Assembleia Legislativa em 1977; ele morreu em casa, na companhia dos filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2021 às 12:05

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 12:05

Morreu na noite desta terça-feira (9) o coronel da reserva da Polícia Militar e ex-deputado Estadual Pedro Leal. O coronel morreu em casa, na companhia dos filhos, aos 97 anos, em decorrência da idade.
Era o coronel mais longevo da Polícia Militar. O velório começa às 14h30 no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras. Está previsto um culto rápido às 15h30 e o sepultamento está marcado para as 16h30.
Por nota, a Polícia Militar lamentou a morte de Pedro Leal e externou condolências aos familiares e amigos. Já o presidente da Assembleia, Erick Musso, manifestou, por meio das redes sociais, solidariedade à família do ex-deputado estadual. 

HISTÓRIA

O coronel Pedro Leal nasceu em Vitória em 1924. Incorporou como soldado na Polícia Militar do Espírito Santo em 1º de abril de 1942 e foi promovido a cabo em 24 de dezembro de 1943. Aprovado em concurso foi matriculado no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PMES, em 22 de maio de 1944 e promovido a 3º sargento-aluno.
Ao concluir o 2º ano do CFO foi, em 31 de dezembro de 1945, declarado aspirante a oficial. Iniciou o 3º ano do CFO em 1946 e ao concluí-lo foi promovido a 2º tenente. Como coronel, foi transferido para a reserva remunerada.
Pedro Leal foi deputado estadual por seis legislaturas consecutivas, de 1961 a 1985, presidindo a Assembleia Legislativa do Espírito Santo de  1977 a 1978.

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