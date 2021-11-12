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BR 101

Carro capota em grave acidente e ocupantes saem ilesos em Cariacica

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 7h30 desta sexta (12) e uma pista no quilômetro 285 precisou ser interditada; batida também envolveu um caminhão-baú
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 nov 2021 às 08:19

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 08:19

Carro ficou completamente destruído após capotar na Rodovia do Contorno
Carro ficou completamente destruído após capotar na Rodovia do O Crédito: Foto leitor
Os ocupantes de um carro que capotou em um grave acidente na BR 101, trecho da Rodovia do Contorno, na altura do quilômetro 285, em Cariacica, saíram ilesos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu também um caminhão-baú e aconteceu por volta das 7h30 desta sexta (12). Uma das pistas no trecho precisou ser interditada, no sentido Cariacica - Serra.
A PRF não informou quantas pessoas estavam no veículo, mas disse que três vítimas do acidente foram socorridas por equipes da Eco 101 - concessionária que administra a via - sem nenhum ferimento. A polícia está no local para prestar apoio ao socorro dos envolvidos e fazer a sinalização da via.
Por volta das 8h38, conforme informações divulgadas na conta oficial da PRF no Twitter, a pista foi totalmente liberada e o tráfego no trecho foi normalizado.

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