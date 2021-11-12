Carro capota em grave acidente e ocupantes saem ilesos em Cariacica

Os ocupantes de um carro que capotou em um grave acidente na BR 101, trecho da Rodovia do Contorno, na altura do quilômetro 285, em Cariacica, saíram ilesos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu também um caminhão-baú e aconteceu por volta das 7h30 desta sexta (12). Uma das pistas no trecho precisou ser interditada, no sentido Cariacica - Serra.
A PRF não informou quantas pessoas estavam no veículo, mas disse que três vítimas do acidente foram socorridas por equipes da Eco 101 - concessionária que administra a via - sem nenhum ferimento. A polícia está no local para prestar apoio ao socorro dos envolvidos e fazer a sinalização da via.
Por volta das 8h38, conforme informações divulgadas na conta oficial da PRF no Twitter, a pista foi totalmente liberada e o tráfego no trecho foi normalizado.