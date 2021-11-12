Carro capota em grave acidente e ocupantes saem ilesos em Cariacica

07h35 - Em Cariacica, no km 285 da BR 101 (Contorno), 01 faixa da pista está interditada no sentido norte devido acidente. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela localidade.

A PRF não informou quantas pessoas estavam no veículo, mas disse que três vítimas do acidente foram socorridas por equipes da Eco 101 - concessionária que administra a via - sem nenhum ferimento. A polícia está no local para prestar apoio ao socorro dos envolvidos e fazer a sinalização da via.