Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na BR 101, na Serra

Um homem, de 64 anos, morreu em um acidente envolvendo um Fiat Uno e um caminhão no km 256,2 da BR 101, na Serra, por volta das 17h desta segunda-feira (8). A pista chegou a ficar interditada no sentido Norte e o trânsito seguiu com desvio até as 20h15, quando a via foi totalmente liberada.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e informou que houve uma colisão frontal entre os veículos. A PRF informou que o homem, que não teve o nome divulgado, era o condutor do Uno. Na colisão, a passageira do carro, de 37 anos, sofreu ferimentos graves. Foi realizado o teste do bafômetro no condutor do caminhão e deu negativo. A vítima grave foi encaminhada por terceiros para UPA Serra Sede.
A Eco101, que administra a via, explicou que a ocorrência contou com recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Equipes da Polícia Civil e do Departamento Médico Legal (DML) também foram acionadas para o local.
De acordo com a PRF, às 20h15, a ocorrência foi completamente finalizada, após a realização do trabalho da perícia da Polícia Civil.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.