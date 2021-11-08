Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na BR 101, na Serra

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Um homem, de 64 anos, morreu em um acidente envolvendo um Fiat Uno e um caminhão no km 256,2 da BR 101, na Serra, por volta das 17h desta segunda-feira (8). A pista chegou a ficar interditada no sentido Norte e o trânsito seguiu com desvio até as 20h15, quando a via foi totalmente liberada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e informou que houve uma colisão frontal entre os veículos. A PRF informou que o homem, que não teve o nome divulgado, era o condutor do Uno. Na colisão, a passageira do carro, de 37 anos, sofreu ferimentos graves. Foi realizado o teste do bafômetro no condutor do caminhão e deu negativo. A vítima grave foi encaminhada por terceiros para UPA Serra Sede.

Acidente entre veículo e caminhão deixa um morto na Serra Crédito: Reprodução vídeo / Alessandra Márcia Silvério Agostinho

A Eco101, que administra a via, explicou que a ocorrência contou com recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Equipes da Polícia Civil e do Departamento Médico Legal (DML) também foram acionadas para o local.

De acordo com a PRF, às 20h15, a ocorrência foi completamente finalizada, após a realização do trabalho da perícia da Polícia Civil.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.