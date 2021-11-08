Acidente com caminhão da Prefeitura de Boa Esperança deixa dois feridos

Um caminhão-caçamba da Prefeitura de Boa Esperança capotou por volta das 10h desta segunda-feira (8) na rodovia ES 130, no município, sentido Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Com o impacto, o motorista e o carona foram arremessados para fora do veículo.
A Polícia Militar disse que recebeu a informação de que o caminhão estava sendo levado para passar por reparos mecânicos, quando uma peça quebrou e travou a direção, fazendo com que o veículo capotasse.
Com o impacto, os passageiros foram arremessados. O motorista do caminhão, que estava em estado mais grave, foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado para um hospital da região. Já o carona teve escoriações e cortes pelo corpo e foi socorrido pela viatura da PM para uma unidade hospitalar.
A Prefeitura de Boa Esperança informou que está acompanhando o estado de saúde dos dois funcionários, e disse que o carona está estável, mas o estado do motorista é grave. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.