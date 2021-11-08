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Na ES 130

Acidente com caminhão da Prefeitura de Boa Esperança deixa dois feridos

Segundo a prefeitura, o motorista está em estado grave e o carona, estável. Caminhão estava sendo levado para o mecânico, quando uma peça quebrou e causou o acidente
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 nov 2021 às 17:35

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:35

Um caminhão-caçamba da Prefeitura de Boa Esperança capotou por volta das 10h desta segunda-feira (8) na rodovia ES 130, no município, sentido Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Com o impacto, o motorista e o carona foram arremessados para fora do veículo.
Polícia Militar disse que recebeu a informação de que o caminhão estava sendo levado para passar por reparos mecânicos, quando uma peça quebrou e travou a direção, fazendo com que o veículo capotasse.
Acidente envolvendo caminhão da Prefeitura de Boa Esperança.
Motorista e carona ficam feridos em acidente envolvendo caminhão da Prefeitura de Boa Esperança  Crédito: Leitor | A Gazeta
Com o impacto, os passageiros foram arremessados. O motorista do caminhão, que estava em estado mais grave, foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado para um hospital da região. Já o carona teve escoriações e cortes pelo corpo e foi socorrido pela viatura da PM para uma unidade hospitalar.
A Prefeitura de Boa Esperança informou que está acompanhando o estado de saúde dos dois funcionários, e disse que o carona está estável, mas o estado do motorista é grave. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.

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