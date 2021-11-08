Acidente entre caminhões interdita parcialmente avenida em Vila Velha

Atualização
08/11/2021 - 5:33
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que a Avenida Carlos Lindenberg foi totalmente liberada por volta das 17h, após a retirada de um dos caminhões pela empresa responsável. O texto foi atualizado.
Um acidente envolvendo dois caminhões, registrado no início da tarde desta segunda-feira (8), interditou parcialmente por mais de quatro horas a Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. O Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa chegou a ficar presa às ferragens.
Em nota, a corporação afirmou que a vítima já foi retirada do veículo e, posteriormente, entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O estado de saúde dela não foi divulgado.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, um dos caminhões teria freado para evitar bater com um carro e acabou atingido por outro caminhão, que seguia atrás e não conseguiu frear a tempo. A via só foi totalmente liberada por volta das 17h, após a remoção do veículo pela empresa responsável.
SEGUNDO ACIDENTE
No mesmo trecho, pouco depois da batida entre os caminhões, um segundo acidente foi registrado. Desta vez, entre um caminhão e um carro branco. Em nota, a Guarda Municipal de Vila Velha esclareceu que não houve feridos e que "os veículos deixaram o local logo após o ocorrido".