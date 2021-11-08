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Carlos Lindenberg

Acidente entre caminhões interdita parcialmente avenida em Vila Velha

Colisão aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (8), na altura do bairro de Cobi de Cima. Segundo os Bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens, mas já foi socorrida
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 nov 2021 às 15:01

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:01

Atualização

08/11/2021 - 5:33
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que a Avenida Carlos Lindenberg foi totalmente liberada por volta das 17h, após a retirada de um dos caminhões pela empresa responsável. O texto foi atualizado.
Um acidente envolvendo dois caminhões, registrado no início da tarde desta segunda-feira (8), interditou parcialmente por mais de quatro horas a Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. O Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa chegou a ficar presa às ferragens.
Colisão entre dois caminhões interdita parte de avenida em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Em nota, a corporação afirmou que a vítima já foi retirada do veículo e, posteriormente, entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O estado de saúde dela não foi divulgado.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, um dos caminhões teria freado para evitar bater com um carro e acabou atingido por outro caminhão, que seguia atrás e não conseguiu frear a tempo. A via só foi totalmente liberada por volta das 17h, após a remoção do veículo pela empresa responsável.

SEGUNDO ACIDENTE

No mesmo trecho, pouco depois da batida entre os caminhões, um segundo acidente foi registrado. Desta vez, entre um caminhão e um carro branco. Em nota, a Guarda Municipal de Vila Velha esclareceu que não houve feridos e que "os veículos deixaram o local logo após o ocorrido".

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