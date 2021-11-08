Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Santa Mônica

Máquinas caça-níqueis são apreendidas pela Guarda em Vila Velha

A apreensão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8) em um bar da região de Santa Mônica

Publicado em 

08 nov 2021 às 12:06

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:06

Máquinas caça-níqueis apreendidas pela Guarda Municipal em Vila Velha
Máquinas caça-níqueis apreendidas pela Guarda Municipal em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda de Vila Velha
Agentes da Guarda Municipal apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (8), quatro máquinas caça-níqueis e uma arma em Santa Mônica, Vila Velha.
A apreensão aconteceu em um bar da região durante um patrulhamento de rotina.
Minutos antes, um homem, que estava no mesmo bar, foi preso pelos agentes. Ao ser visto, ele tentou fugir da abordagem, mas acabou detido. Com ele foi apreendido um revólver calibre 32 com munição.
O suspeito não tinha autorização para o porte da arma e contou que usava o revólver há quatro anos para se defender.
Em seguida, após uma vistoria no bar onde o homem preso estava, agentes encontraram quatro máquinas caça-níqueis e flagraram quatro pessoas fazendo apostas nos equipamentos.
O suspeito detido com a arma e a proprietária do bar foram encaminhados juntamente com o revólver e as máquinas caça-níqueis apreendidas à Delegacia Regional de Vila Velha.
Polícia Civil informou que a ocorrência da apreensão das máquinas caça-níqueis ainda está em andamento.
O homem detido com a arma foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, pagou fiança, foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Ladrão atira contra ele mesmo durante tentativa de assalto em Vila Velha

Vídeo: fiscal é agredido por homem em terminal de Cariacica

"Crianças estavam sujas de sangue", relata mulher após feminicídio no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados