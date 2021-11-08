Máquinas caça-níqueis são apreendidas pela Guarda em Vila Velha

Máquinas caça-níqueis apreendidas pela Guarda Municipal em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda de Vila Velha

Agentes da Guarda Municipal apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (8), quatro máquinas caça-níqueis e uma arma em Santa Mônica, Vila Velha

A apreensão aconteceu em um bar da região durante um patrulhamento de rotina.

Minutos antes, um homem, que estava no mesmo bar, foi preso pelos agentes. Ao ser visto, ele tentou fugir da abordagem, mas acabou detido. Com ele foi apreendido um revólver calibre 32 com munição.

O suspeito não tinha autorização para o porte da arma e contou que usava o revólver há quatro anos para se defender.

Em seguida, após uma vistoria no bar onde o homem preso estava, agentes encontraram quatro máquinas caça-níqueis e flagraram quatro pessoas fazendo apostas nos equipamentos.

O suspeito detido com a arma e a proprietária do bar foram encaminhados juntamente com o revólver e as máquinas caça-níqueis apreendidas à Delegacia Regional de Vila Velha.

Polícia Civil informou que a ocorrência da apreensão das máquinas caça-níqueis ainda está em andamento.

O homem detido com a arma foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, pagou fiança, foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade.