Vídeo: fiscal é agredido por homem em terminal de Cariacica

Um fiscal de 50 anos que atua no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, foi agredido por um homem de 28 anos. O caso aconteceu na noite deste domingo (7). Vídeos gravados por pessoas que estavam no terminal mostram o momento em que a agressão ocorre (veja acima).
De acordo com informações da Polícia Militar, o fiscal foi falar com o homem, identificado como Gustavo Pereira dos Santos Francisco, que ele não poderia mais entrar no ônibus porque o coletivo já estava lotado. O veículo já tinha fechado as portas para sair do terminal, quando o homem apareceu querendo entrar.
Neste momento, segundo informações da TV Gazeta, o homem ficou revoltado e deu um soco no rosto do fiscal. A vítima caiu no chão, machucando também o braço.
Após ser contido por pessoas que estavam no terminal e por outros fiscais, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, autuado por lesão corporal e liberado. O delegado considerou que a lesão foi leve e o indivíduo assinou um termo circunstanciado se comprometendo a comparecer perante à Justiça quando for intimado.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta