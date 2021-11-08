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Campo Grande

Vídeo: fiscal é agredido por homem em terminal de Cariacica

Agressão ocorreu após fiscal informar que um homem não poderia entrar mais no ônibus, que já estava lotado na noite deste domingo (7)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 nov 2021 às 07:58

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 07:58

Um fiscal de 50 anos que atua no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, foi agredido por um homem de 28 anos. O caso aconteceu na noite deste domingo (7). Vídeos gravados por pessoas que estavam no terminal mostram o momento em que a agressão ocorre (veja acima)
De acordo com informações da Polícia Militar, o fiscal foi falar com o homem, identificado como Gustavo Pereira dos Santos Francisco, que ele não poderia mais entrar no ônibus porque o coletivo já estava lotado. O veículo já tinha fechado as portas para sair do terminal, quando o homem apareceu querendo entrar. 
Neste momento, segundo informações da TV Gazeta, o homem ficou revoltado e deu um soco no rosto do fiscal. A vítima caiu no chão, machucando também o braço. 
Após ser contido por pessoas que estavam no terminal e por outros fiscais, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, autuado por lesão corporal e liberado. O delegado considerou que a lesão foi leve e o indivíduo assinou um termo circunstanciado se comprometendo a comparecer perante à Justiça quando for intimado.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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