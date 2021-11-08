Vídeo: fiscal é agredido por homem em terminal de Cariacica

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Neste momento, segundo informações da TV Gazeta , o homem ficou revoltado e deu um soco no rosto do fiscal. A vítima caiu no chão, machucando também o braço.

Após ser contido por pessoas que estavam no terminal e por outros fiscais, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, autuado por lesão corporal e liberado. O delegado considerou que a lesão foi leve e o indivíduo assinou um termo circunstanciado se comprometendo a comparecer perante à Justiça quando for intimado.