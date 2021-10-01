Fiscal atropelada por ônibus em terminal da Serra tem alta da UTI

No último dia 23, a fiscal completou 52 anos. Para não deixar a data de aniversário passar em branco, colegas de trabalho enviaram algumas homenagens, incluindo fotos e vídeos. "Ela ficou muito feliz com as mensagens", disse Márcio, na ocasião.

No momento em que prestava esse auxílio, um motorista da linha 506 deu ré para sair da vaga, não enxergou a fiscal e acabou atropelando-a. Ele só percebeu o que havia acontecido quando foi alertado por pessoas que estavam no local. Em choque, o condutor ficou isolado no ônibus até a chegada do socorro.