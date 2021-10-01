Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após 26 dias

Fiscal atropelada por ônibus em terminal da Serra tem alta da UTI

Márcia Helena de Jesus, de 52 anos, está internada desde o dia 5 de setembro e precisou ter uma perna amputada após ser atropelada no Terminal de Laranjeiras

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 20:23

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 out 2021 às 20:23
A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia
A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia Crédito: Reprodução | Redes sociais
Após ficar quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a fiscal Márcia Helena de Jesus, de 52 anos, recebeu alta do leito intensivo nesta sexta-feira (1º) e pôde ir para um quarto do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ela está internada na unidade desde o dia 5 de setembro, quando foi atropelada por um ônibus do Transcol no Terminal de Laranjeiras, na Serra.
De acordo com Márcio Pereira Nunes, delegado-base do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) na Grande Vitória, ela precisou passar por uma cirurgia na última terça-feira (28). Desde então, Márcia Helena não apresentou mais febre. Segundo ele, a fiscal já está bem e se alimentando normalmente.
Durante o período de internação, Márcia Helena teve a perna direita amputada e precisou de doações de sangue. Há cerca de três semanas, os médicos a retiraram da intubação e diminuíram sua sedação, permitindo que ela voltasse a conversar com pessoas próximas.
No último dia 23, a fiscal completou 52 anos. Para não deixar a data de aniversário passar em branco, colegas de trabalho enviaram algumas homenagens, incluindo fotos e vídeos. "Ela ficou muito feliz com as mensagens", disse Márcio, na ocasião.
Fiscal é atropelada dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra, neste domingo (5)
Fiscal é atropelada dentro de Terminal de Laranjeiras, na Serra, no dia 5 de setembro Crédito: Reprodução

ATROPELAMENTO NO TERMINAL: RELEMBRE

A fiscal Márcia Helena de Jesus, de 52 anos, foi atropelada por um ônibus no Terminal de Laranjeiras, na Serra, na manhã de 5 de setembro. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, o atropelamento aconteceu enquanto ela ajudava na manobra de outro coletivo do Sistema Transcol.
No momento em que prestava esse auxílio, um motorista da linha 506 deu ré para sair da vaga, não enxergou a fiscal e acabou atropelando-a. Ele só percebeu o que havia acontecido quando foi alertado por pessoas que estavam no local. Em choque, o condutor ficou isolado no ônibus até a chegada do socorro.

Veja Também

Carro pega fogo e 4 pessoas ficam feridas em acidente em São Mateus

Acidente em Vila Velha: motorista embriagado cai com carro em valão

Ônibus do Transcol atinge muro de escola pública em acidente na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento GVBus laranjeiras Serra sindirodoviários Sistema Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados