Fiscal atropelada por ônibus em terminal da Serra tem alta da UTI

Após ficar quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a fiscal Márcia Helena de Jesus, de 52 anos, recebeu alta do leito intensivo nesta sexta-feira (1º) e pôde ir para um quarto do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ela está internada na unidade desde o dia 5 de setembro, quando foi atropelada por um ônibus do Transcol no Terminal de Laranjeiras, na Serra.
De acordo com Márcio Pereira Nunes, delegado-base do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) na Grande Vitória, ela precisou passar por uma cirurgia na última terça-feira (28). Desde então, Márcia Helena não apresentou mais febre. Segundo ele, a fiscal já está bem e se alimentando normalmente.
Durante o período de internação, Márcia Helena teve a perna direita amputada e precisou de doações de sangue. Há cerca de três semanas, os médicos a retiraram da intubação e diminuíram sua sedação, permitindo que ela voltasse a conversar com pessoas próximas.
No último dia 23, a fiscal completou 52 anos. Para não deixar a data de aniversário passar em branco, colegas de trabalho enviaram algumas homenagens, incluindo fotos e vídeos. "Ela ficou muito feliz com as mensagens", disse Márcio, na ocasião.
ATROPELAMENTO NO TERMINAL: RELEMBRE
A fiscal Márcia Helena de Jesus, de 52 anos, foi atropelada por um ônibus no Terminal de Laranjeiras, na Serra, na manhã de 5 de setembro. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, o atropelamento aconteceu enquanto ela ajudava na manobra de outro coletivo do Sistema Transcol.
No momento em que prestava esse auxílio, um motorista da linha 506 deu ré para sair da vaga, não enxergou a fiscal e acabou atropelando-a. Ele só percebeu o que havia acontecido quando foi alertado por pessoas que estavam no local. Em choque, o condutor ficou isolado no ônibus até a chegada do socorro.