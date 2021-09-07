Fiscal atropelada por Transcol na Serra precisa de doações de sangue

A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia Crédito: Reprodução | Redes sociais

O estado de saúde de Márcia é considerado grave, de acordo com representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) que está acompanhando a situação.

TV Gazeta, ao dar ré para sair de uma vaga, um motorista da linha 506 não enxergou a fiscal e a atropelou. Ela foi socorrida no local e encaminhada para o hospital. A fiscal foi atingida pelo coletivo do Sistema Transcol enquanto ajudava na manobra de outro ônibus no terminal. Segundo informações da, ao dar ré para sair de uma vaga, um motorista da linha 506 não enxergou a fiscal e a atropelou. Ela foi socorrida no local e encaminhada para o hospital.

“No último boletim, que saiu no início da tarde desta terça (7), consta que a situação dela ainda é grave, a saturação ainda está bem baixa. Ela precisa de doações de sangue”, disse o delegado de base do Sindirodoviários na Grande Vitória, Márcio Pereira Nunes.

À reportagem de A Gazeta, familiares também confirmaram que a fiscal permanece em estado grave, mas não deram mais detalhes.

ONDE DOAR SANGUE PARA AJUDAR A FISCAL ATROPELADA:

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEU), em Vitória, solicitou que pelo menos dez pessoas doem sangue. A doação deve ser feita em nome de Márcia Helena de Jesus .

Onde doar: