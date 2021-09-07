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Está em estado grave

Fiscal atropelada por Transcol na Serra precisa de doações de sangue

Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, atropelada por um ônibus no Terminal de Laranjeiras no domingo (5) teve a perna direita amputada. Veja como ajudar

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 15:54

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 set 2021 às 15:54
A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia
A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia Crédito: Reprodução | Redes sociais
Internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, a fiscal Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, atropelada no último domingo (5) por um ônibus no Terminal de Laranjeiras, na Serra, está precisando de doações de sangue.
O hospital emitiu boletim médico solicitando o comparecimento de pelo menos dez pessoas para doar sangue em nome da fiscal, que teve a perna direita amputada após passar por uma cirurgia.
O estado de saúde de Márcia é considerado grave, de acordo com representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) que está acompanhando a situação.
A fiscal foi atingida pelo coletivo do Sistema Transcol enquanto ajudava na manobra de outro ônibus no terminal. Segundo informações da TV Gazeta, ao dar ré para sair de uma vaga, um motorista da linha 506 não enxergou a fiscal e a atropelou. Ela foi socorrida no local e encaminhada para o hospital.
“No último boletim, que saiu no início da tarde desta terça (7), consta que a situação dela ainda é grave, a saturação ainda está bem baixa. Ela precisa de doações de sangue”, disse o delegado de base do Sindirodoviários na Grande Vitória, Márcio Pereira Nunes.
À reportagem de A Gazeta, familiares também confirmaram que a fiscal permanece em estado grave, mas não deram mais detalhes.

ONDE DOAR SANGUE PARA AJUDAR A FISCAL ATROPELADA:

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEU), em Vitória, solicitou que pelo menos dez pessoas doem sangue. A doação deve ser feita em nome de Márcia Helena de Jesus.
Onde doar:
  • HEMOES Vitória: todos os dias, das 7h às 18h, na Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória (ao lado do Hospital das Clínicas. Informações: (27) 3636-7920.
  • Unidade de doação de sangue na Serra: de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h às 15h, na Avenida Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Laranjeiras, Serra.
  • HEMOES Linhares:  de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, na Avenida João Felipe Calmon, 1305, Linhares (ao lado do Hospital Rio Doce). Informações:  (27) 3264-6000.
  • HEMOES Colatina: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30, na Rua Cassiano Castelo, s/nº, Centro, Colatina (em frente ao Hospital Sílvio Avidos).

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