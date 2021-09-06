Fiscal atropelada por Transcol na Serra tem perna amputada

A fiscal Márcia Helena de Jesus teve a perna amputada ao passar por cirurgia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Atropelada por um ônibus no Terminal de Laranjeiras , na Serra , a fiscal Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, teve a perna direita amputada após passar por uma cirurgia. Desde domingo (5), quando o acidente aconteceu, ela está internada em uma UTI no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde é considerado grave, de acordo com representantes do Sindicato dos Rodoviários.

Márcia foi atingida pelo coletivo do Sistema Transcol enquanto ajudava na manobra de um outro ônibus no terminal. Segundo informações da TV Gazeta, ao dar ré para sair de uma vaga, o motorista da linha 506 não enxergou a fiscal e a atropelou. Ela foi socorrida no local e encaminhada para o hospital.

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De acordo com o delegado de base do Sindirodoviários na Grande Vitória, Márcio Pereira Nunes, a situação da fiscal é grave. Ela teve alguns órgãos perfurados durante o atropelamento.

"Fomos informados, na noite de ontem, que a perna teve que ser amputada. Neste momento, ela está sedada e estamos aguardando um novo boletim médico. Não é um caso simples, infelizmente, é muito grave. Só Deus para nos ajudar", afirmou, por telefone, em entrevista à reportagem de A Gazeta no início da tarde desta segunda-feira (6), enquanto aguardava por notícias do lado de fora do hospital.

De acordo com representantes do Sindicato, as empresas têm dado suporte à família de Márcia e do motorista que dirigia o veículo, que se encontram "completamente desnorteados", segundo Nunes.

"Não conseguem comer direito, estão preocupados, desorientados. O motorista está arrasado com essa situação", afirmou, pontuando que, na opinião dele, a fatalidade poderia ter sido evitada caso houvesse um cobrador no ônibus. "As pessoas acham que cobrador é só para cobrar passagem, mas ele é um auxiliar do motorista", opinou Márcio Nunes.

Os cobradores de ônibus estão afastados das funções desde o início da pandemia de Covid-19 no Espírito Santo.

CETURB E GVBUS LAMENTARAM

Fiscal foi atropelada dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Roberto Pratti/Reprodução TV Gazeta

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros ( Ceturb ) lamentou o ocorrido e disse que imagens de videomonitoramento já foram separadas para ajudar nas investigações. "O consórcio operador será notificado para apurar as circunstâncias e dará o suporte necessário", garantiu.